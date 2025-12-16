Resumen: Un billete de 50.000 pesos de la antigua familia se ha convertido en una pieza codiciada por los coleccionistas, llegando a valorarse hasta en $1.200.000 si se encuentra en perfecto estado. Para alcanzar esta cotización, el ejemplar debe haber sido emitido el 7 de agosto del año 2000 y pertenecer a una serie de reposición, identificable por un asterisco o la letra 'R' en su serial; sin embargo, incluso en estados de conservación inferiores, su precio de mercado supera considerablemente el valor nominal, oscilando entre los $180.000 y $600.000.

El billete de 50.000 que usted podría tener en el bolsillo y que le pueden dar más de un millón de pesos por él

En el creciente mercado del coleccionismo de divisas en Colombia, una pieza específica ha captado la atención de expertos y aficionados: un billete de 50.000 pesos de la antigua familia, que bajo condiciones muy puntuales, podría superar hasta en 24 veces su valor nominal.

A diferencia del papel moneda que circula habitualmente, este ejemplar se ha convertido en una “joya” para los numismáticos debido a su rareza y características de emisión. Según información difundida por expertos en la materia, como el coleccionista conocido en redes como Robert, no se trata de cualquier billete viejo, sino de una edición con señas de identidad muy precisas.

Las coordenadas del tesoro

Para que el billete alcance la cotización máxima estimada de $1.200.000 pesos, debe cumplir estrictamente con dos requisitos técnicos en su impresión:

Fecha de emisión: Debe indicar el 7 de agosto del año 2000.

Serie de reposición: El serial numérico debe incluir un asterisco (*) o, en su defecto, la letra ‘R’.

Estas marcas denotan que el billete fue impreso para reemplazar a otro que salió defectuoso durante el proceso de fabricación, lo que reduce drásticamente el número de ejemplares existentes y dispara su valor en el mercado de curiosidades.

La escala de precios según la conservación

El estado físico del papel es el factor determinante para el avalúo final. Si bien la cifra millonaria está reservada para ejemplares impecables, aquellos que presenten desgaste también tienen un valor superior al nominal:

Estado regular: $180.000

Aceptable: $200.000

Bueno: $250.000

Muy bueno: $600.000

Excelente (sin circular): $1.200.000

Incluso ediciones más comunes, como las impresas en 2011, podrían tener un margen de ganancia leve (hasta $180.000) si se encuentran en perfecto estado, lo que confirma que revisar la billetera o los ahorros antiguos podría deparar una grata sorpresa financiera para los colombianos.

