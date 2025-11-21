Verónica Alcocer no puede volver a Colombia: las rutas que estudia el Gobierno Petro

Resumen: ¿Por qué Verónica Alcocer no puede regresar a Colombia? Las sanciones de la Lista Clinton han bloqueado sus vuelos y el Gobierno estudia rutas extremas para traerla de vuelta.

La situación de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, ha escalado a niveles diplomáticos inéditos luego de que su nombre fuera incluido recientemente en la lista Ofac, también conocida como Lista Clinton.

Este estatus, que comparte con el presidente Gustavo Petro, su hijo mayor Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, ha generado un bloqueo casi total para que Alcocer pueda regresar al país.

La Casa de Nariño ha intentado sin éxito reservar tiquetes aéreos para la primera dama. Varias aerolíneas han cancelado de manera automática cualquier reserva asociada a su nombre, incluso aquellas realizadas por terceros, debido a las estrictas restricciones financieras relacionadas con la Lista Clinton.

Ante esto, el Gobierno evalúa dos rutas principales. La primera es diplomática: un eventual viaje oficial del presidente Petro a Suecia, en medio de su nominación al premio Right Livelihood, que permitiría traer a Alcocer a bordo del avión presidencial.

La segunda opción es aún más compleja. Implicaría que Alcocer viaje por tierra desde Estocolmo hasta Moscú, un trayecto de 1.443 kilómetros y más de 25 horas en invierno, para intentar abordar un vuelo de Aeroflot, una aerolínea rusa que opera al margen de las infraestructuras financieras bajo jurisdicción estadounidense. Desde allí, podría continuar ruta a La Habana y luego a Bogotá en una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana.

Las sanciones han afectado incluso la seguridad del presidente. Petro afirmó recientemente que el mantenimiento del helicóptero presidencial fue suspendido, lo cual, según él, limita el regreso aéreo de “la madre de mi hija menor”.

Mientras tanto, el Gobierno estudia rutas alternas para garantizar el retorno de Alcocer, un episodio que expone la magnitud real de las sanciones y el desafío de manejar simultáneamente crisis familiares, diplomacia internacional y restricciones financieras sin precedentes.

