¡Matrícula Cero abre cupos para 2026! Así podrás estudiar gratis en Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de una nueva convocatoria de Matrícula Cero, una iniciativa que se consolida como una de las apuestas más fuertes por la educación superior pública.

Para el primer semestre de 2026 se habilitarán 46.667 oportunidades para jóvenes que busquen iniciar o continuar sus estudios en instituciones públicas de educación superior.

La convocatoria estará abierta desde el 21 de noviembre de 2025 hasta el 6 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m., aquí.

Los aspirantes deberán diligenciar el formulario de caracterización y cumplir con los requisitos establecidos, tanto para nuevas postulaciones como para renovaciones.

La alcaldía destacó que, gracias a la modificación del Decreto 032 de 2023, se sumarán 4.000 cupos adicionales por semestre, producto de ajustes normativos, nuevas fuentes de financiación y un enfoque más flexible que responde a las necesidades detectadas en mesas de diálogo con las instituciones públicas.

“Matrícula Cero transforma vidas y fortalece nuestras universidades públicas. Cada semestre son más los sueños que se hacen realidad”, expresó Salomón Cruz Zirene, director de Sapiencia, al resaltar el compromiso con el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes.

El programa está dirigido a alumnos del ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor, Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Tecnológico de Antioquia y Universidad Nacional sede Medellín.

Para acceder por primera vez, los candidatos deben acreditar haber nacido o residido en Medellín durante el último año, matricular como mínimo ocho créditos y cumplir con todo el proceso de inscripción.

La Alcaldía proyecta entregar 108.000 beneficios entre 2024 y 2027, con una inversión que superará los $240.000 millones, reafirmando su prioridad por la educación pública y el futuro de los jóvenes.

