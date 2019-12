VIDEO: “Veo gente muerta”: Llano contó que puede comunicarse con los ‘muertos’

El actor Juan Pablo LLano, que hizo parte la telenovela ‘El final del Paraíso’, contó en un programa que vivió una experiencia en su infancia la cual le permitió saber que podía tener ‘contacto’ con las personas que habían fallecido.

En algún momento de su vida Llano tuvo la oportunidad de compartir el mensaje “I see dead people” que traduce “Veo gente muerta”, él dice que es una habilidad que ha aprendido a manejar tanto que el decide si bloquear o dejarla avanzar.

“De pequeño yo veía cosas diferentes, que no sabía como interpretarlas. Sobre todo, cuando era pequeño en mi casa de Medellín. No quiero ser espiritista ni me interesa ninguna de esas cosas”, aseguró.

Su esposa, Catalina Gómez, contó que ella no entiende como Juan Pablo puede ser tan tranquilo y dice que se le ve tener más miedo a las personas que están vivas, pues en ellas se camuflan la gente falsa que puede llegar a hacerle daño.

Toda entrevista completa se puede ver a partir del minuto 8:40: