VIDEO: A Catalina Gómez le ¡ENCANTA! ver las escenas de sexo de su esposo Juan Pablo Llano

La exparticipante de ‘MasterChef Celebrity‘, Catalina Gómez, confesó que no tiene ningún problema con las escenas de sexo de su esposo Juan Pablo Llano y hasta confesó que es ¡VOYERISTA!

En pleno sobrevuelo de Bogotá en helicóptero, ‘Cata’ le contó a Andrés Wilches que no tenía inconveniente alguno con que su esposo se bese y “tenga sexo” con sus colegas en las producciones en las que participa. “No, eso para mí no es para nada importante. De hecho, yo le digo que sea lo más real posible. ‘Si le tienes que dar un beso, dáselo. Si tienes una escena de sexo, hazlo’. Me encanta verlo. Soy voyerista”, declaró.

‘Cata’ también confesó cuál es la parte del cuerpo de Juan que más le gusta. “De Juan, me gusta todo. Me parece un hombre hermoso físicamente, o sea, tiene una belleza evidente. Todo su cuerpo… los pies de Juan son una cosa absurdísima. Los pies, el tamaño de los pies”, afirmó.