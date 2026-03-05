Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades desmontaron venta ilegal de instrumentos quirúrgicos usados en la Carrera Séptima de Bogotá. También incautaron prendas militares, armas y estupefacientes.

Desmontan venta ilegal de instrumentos quirúrgicos usados y prendas militares en las calles de Bogotá

Un operativo de las autoridades permitió desmantelar una venta ilegal de instrumentos quirúrgicos en pleno espacio público de la Carrera Séptima, en Bogotá, donde varios elementos médicos usados estaban siendo comercializados entre herramientas y artículos de segunda mano.

Entre los elementos incautados había tijeras médicas utilizadas para cortar vendajes y suturas, pinzas quirúrgicas para procedimientos clínicos, pinzas de disección, exploradores odontológicos, curetas y otros utensilios especializados. Los productos se ofrecían por precios que oscilaban entre los $5.000 y $15.000 pesos, dependiendo del estado del instrumento.

Según las autoridades, la comercialización de estos artículos representa un grave riesgo para la salud pública, ya que su uso sin procesos adecuados de esterilización podría provocar infecciones severas, transmisión de bacterias o incluso enfermedades.

Lea también: Invima blinda la «nueva puerta» del comercio mundial en el Urabá: controles sanitarios en Puerto Antioquia

Además del material médico, los uniformados hallaron más de 30 elementos de uso privativo de la fuerza pública, entre ellos chalecos, cascos, pantalones camuflados, cantimploras, insignias, medallas, morrales y gorras militares que estaban siendo ofrecidos de manera irregular.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las autoridades advirtieron que la venta de estos objetos facilita posibles casos de suplantación de uniformados, lo que podría ser utilizado para cometer delitos en la ciudad.

En medio de las inspecciones también fue encontrada un arma traumática con cinco cartuchos y dos proveedores, además de varias armas blancas y dosis de estupefacientes, lo que evidencia la presencia de mercados ilegales que operan en esta zona de alta afluencia de personas.

La Secretaría de Seguridad aseguró que estos operativos en la Carrera Séptima continuarán realizándose con el objetivo de recuperar el espacio público, reducir la criminalidad y prevenir riesgos para la salud.

Más noticias de Bogotá