Invima blinda la «nueva puerta» del comercio mundial en el Urabá: controles sanitarios en Puerto Antioquia

Minuto30.com .- Colombia estrena una nueva ventana al comercio internacional, y el departamento de Antioquia es el protagonista. Con el inicio de operaciones en el terminal marítimo de Puerto Antioquia, en Turbo, el Invima ha desplegado un equipo estratégico para actuar como la primera barrera sanitaria del país, garantizando que cada producto que entre o salga cumpla con los más altos estándares de calidad.

Este puerto, diseñado para movilizar inicialmente siete millones de toneladas de carga al año, cuenta con la vigilancia permanente del Grupo de Control en Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos del Instituto, asegurando la inocuidad de alimentos, bebidas, medicamentos y cosméticos.

Tecnología de punta para el control sanitario

La gran ventaja de Puerto Antioquia radica en su infraestructura de última generación. El terminal ha sido equipado con sistemas de escaneo y zonas de inspección validadas que permiten al Invima trabajar con una eficiencia sin precedentes.

Zonas especializadas: El puerto dispone de áreas de inspección seca y refrigerada, fundamentales para productos sensibles que requieren mantener la cadena de frío.

Inspección simultánea: Gracias a un diseño de zonas concentradas, el Invima, el ICA, la DIAN y la Policía Antinarcóticos pueden realizar controles coordinados, eliminando traslados innecesarios de carga y reduciendo los tiempos de espera para los exportadores e importadores.

Banano, café y aguacate: Los primeros embajadores

En esta fase inicial, el Invima se centra en facilitar la exportación de productos procesados a base de banano, limón, café y aguacate, los pilares agrícolas de la región de Urabá. Sin embargo, la proyección es ambiciosa: en los próximos meses se habilitarán las operaciones para la importación de diversos bienes y servicios.

Para Johnny Corredor Sarmiento, director de Operaciones Sanitarias del Invima, la modernidad del puerto es clave: “Permite realizar controles sanitarios con mayor rapidez y eficiencia, reduciendo tiempos de inspección sin sacrificar la seguridad, lo cual se traduce en mayor fiabilidad para la salud pública”.

Un diagnóstico integral para el éxito

El arribo del Invima a Puerto Antioquia no fue improvisado. Desde las fases de planeación, la autoridad sanitaria participó en mesas de trabajo para asegurar que los flujos logísticos, el manejo de residuos y el control de plagas cumplieran con la normativa vigente.

Este logro colombiano no solo impulsa el comercio; protege al consumidor. La presencia del Invima en este punto estratégico del Urabá reitera el compromiso del país con el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria en sus fronteras marítimas.