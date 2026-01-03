¡El negocio del siglo! Medellín logró vender a Brayan León por 3.5 millones de dólares a un equipo de Sudáfrica

En un movimiento inesperado para el mercado del fútbol colombiano, el delantero Brayan León Muñiz ha dejado las filas del Independiente Medellín para unirse al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. La noticia fue confirmada hace pocos minutos por el especialista en transferencias, Fabrizio Romano, a través de sus canales oficiales.

Detalles del traspaso

Tras un 2025 de altas y bajas, donde incluso se frustró una transferencia al Real Salt Lake de la MLS por trámites administrativos pendientes, el atacante finalmente da el salto al exterior. Según Romano, el acuerdo se cerró bajo las siguientes condiciones:

Acuerdo total: El negocio entre el “Poderoso de la Montaña” y el club sudafricano es un hecho, tras superar las revisiones médicas de rigor.

Monto de la operación: Aunque las cifras oficiales no han sido reveladas, se especula que la transacción ronda un valor similar al fallido intento de la MLS (cerca de 3 millones de dólares). El periodista europeo asegura que serán 3.5 millones de dólares y un porcentaje de reventa.

Contrato a largo plazo: El jugador firmará una vinculación por varias temporadas con los “Brasileños”, apodo del Sundowns por sus colores y estilo de juego.

Un nuevo reto en el fútbol africano

El Mamelodi Sundowns es actualmente el club más dominante de la liga de Sudáfrica y un animador constante de la Champions League Africana. Para Brayan León, este destino representa:

Experiencia internacional: Tras jugar 89 partidos y anotar 20 goles con el DIM, buscará consolidarse en una liga de alta exigencia física.

Vitrina para el Mundial de Clubes: El club africano suele participar en torneos globales de la FIFA, lo que podría aumentar la visibilidad del colombiano.

Continuidad competitiva: León llega en un gran momento tras haber marcado goles decisivos en el cierre del 2025 para el Medellín.

El vacío en el ataque del “Poderoso”

La salida de León deja un hueco importante en el esquema ofensivo del DIM. El cuerpo técnico tendrá ahora la tarea de buscar un reemplazo de garantías para suplir las cifras y la versatilidad de un delantero que supo responder en finales y clásicos regionales.

