Resumen: El presidente Donald Trump sorprendió al revelar que Delcy Rodríguez podría continuar liderando administrativamente a Venezuela bajo supervisión estadounidense, tras haber mostrado una disposición total a colaborar con la administración de Washington tras la captura de Nicolás Maduro. Según el mandatario, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo conversaciones directas con la funcionaria, quien se habría puesto "a la orden" para coordinar la transición y garantizar la estabilidad operativa del país. Mientras Trump se mostró cauteloso sobre el respaldo inmediato a María Corina Machado, subrayó que Estados Unidos mantendrá un control férreo sobre el proceso hasta consolidar una "transición justa", utilizando la estructura de mando actual para evitar un vacío de poder mientras Maduro es procesado por narcoterrorismo.

Donald Trump confirmó quién tomará las riendas de Venezuela: no es ni Edmundo ni María Corina Machado

En una sorpresiva revelación durante su rueda de prensa tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump sugirió que la vicepresidenta del régimen saliente, Delcy Rodríguez, ha aceptado colaborar con el gobierno de Estados Unidos para facilitar la transición en el país sudamericano. El mandatario indicó que Rodríguez ha mantenido contacto directo con altos funcionarios de su administración para asegurar la estabilidad en Caracas tras el operativo militar.

Conversaciones de alto nivel con Marco Rubio

Trump reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó personalmente con Delcy Rodríguez poco después de que se confirmara la detención de Maduro en una “fortaleza” de acero. Según el presidente:

Disposición al mando: Trump afirmó que la vicepresidenta “nos ha dicho que hará lo que necesitemos”, sugiriendo que ella podría liderar temporalmente el país bajo la supervisión de Washington.

Colaboración inmediata: El mandatario aseguró que Rodríguez “se ha puesto a la orden” del secretario Rubio para coordinar los próximos pasos operativos en territorio venezolano.

Control de la transición: “Tendremos muchas personas controlando hasta que llegue el momento de hacer una transición”, puntualizó Trump, subrayando que no permitirá que otro actor asuma el poder sin la aprobación de EE. UU..

El rol de Delcy Rodríguez en el nuevo esquema

Aunque minutos antes Delcy Rodríguez había denunciado desde Caracas que desconocía el paradero de Maduro y exigía una “prueba de vida”, la versión ofrecida por la Casa Blanca apunta a un acercamiento pragmático. Trump insinuó que ella seguirá al frente de las estructuras administrativas necesarias mientras se establece un grupo de trabajo norteamericano que trabajará junto a líderes de la oposición.

Esta postura de Trump contrasta con sus declaraciones sobre María Corina Machado, de quien dijo que todavía tiene que “analizar” si respaldará formalmente su presidencia, prefiriendo por ahora mantener el control directo sobre la estructura gubernamental existente.

Justicia y advertencias finales

Mientras se define el papel exacto de Rodríguez, Marco Rubio confirmó que no se esperan nuevos ataques militares dado que el objetivo principal —el arresto de Maduro— ha sido cumplido. El secretario de Estado enfatizó que Maduro enfrentará un juicio penal por cargos de narcoterrorismo en Nueva York, marcando lo que calificó como el equivalente a la “caída del Muro de Berlín” para el hemisferio occidental.

Situación en Caracas: Pese a las declaraciones de Trump sobre la colaboración de Rodríguez, la ciudad permanece en un silencio tenso con patrullajes militares y civiles en resguardo, mientras el chavismo intenta procesar la pérdida de su principal figura de mando.

