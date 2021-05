[Video] «Venimos en son de paz y no a hacer conflicto»: Indigenas en Medellín

Cerca de 600 indígenas provenientes de distintas regiones de Antioquia llegaron hasta Medellín con el objetivo de iniciar la Minga Indígena en la ciudad.

Contexto: Minga Indígena llega a Medellín, anuncia movilizaciones a partir de este lunes

Los indígenas, han dejado claro que llegan a la ciudad a hacer una protesta pacífica y según ellos, demostrar que no será igual a la Minga realizada en los últimos días en Cali.

Edwin Sinigüí, Consejero de la Organización Indígena de Antioquia, le manifestó a los medios de comunicación confirmó que vienen con actitud pacifica, «somos pacíficos, no creemos en la violencia, no venimos a bloquear a hacer vándalos como nos están llamando hoy en los medios entonces venimos de todas las partes de Antioquia , venimos en son de paz y no a hacer conflicto».

Y añadió, «nosotros venimos a dar otra cara de la minga a nivel nacional y creemos que los antioqueños indígenas que estamos acá vamos a dar un ejemplo de eso».

Los indígenas desean sentarse también con el Gobierno Nacional, departamental y municipal, y según el Consejero, poner sobre la mesa, temas como la salud en los territorios indígenas, educación y registros de sus cabildos en Medellín y Antioquia.

Dato: En Antioquia hay 212 comunidades de los 5 pueblos indígenas que habitan en el departamento.

El consejero reveló que hasta el momento han decidido permanecer como mínimo una semana en la ciudad y que durante las próximas horas llegarán a la capital antioqueña delegaciones de las comunidades indígenas del Suroeste y Occidente antioqueño; Bajo Cauca y norte de Urabá.

Tras dar a conocer este panorama, Sinigüí, envió un mensaje a los habitantes de Medellín en nombre de todos los indígenas manifestantes, «queremos decirle a la ciudad de Medellín y al país que esta marcha que está convocando la Organización Indígena y los cabildos es pacífica, que queremos reconciliación y buen trato de parte y parte, ese es el mensaje; nosotros no somos vándalos, somos de comunidad, somos deben corazón y queremos pervivir en el tiempo».

La Minga es una acto de paz y de vida, que motiva al diálogo, no al vandalismo y la violencia. Nuestro llamado un un llamado de paz, y esa será nuestra bandera en medellín, #MingaSoBia por el Buen Vivir. #MingaNacional #MingaAntioquia. @QuinteroCalle @LuisFSuarezV @ONIC_Colombos pic.twitter.com/IE8deJb8di — Organización Indígena de Antioquia – OIA (@OIA_COLOMBIA) May 17, 2021