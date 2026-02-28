Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Venían de Miami con una ‘sorpresa’! Incautan partes de armas ocultas en motores de hidrolavadoras

    El hallazgo se dio en Antioquia durante un control a paquetes internacionales realizado por las autoridades.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Venían de Miami con una ‘sorpresa’! Incautan partes de armas ocultas en motores de hidrolavadoras
    Foto: Captura de video
    ¡Venían de Miami con una ‘sorpresa’! Incautan partes de armas ocultas en motores de hidrolavadoras

    Resumen: En Antioquia, autoridades colombianas en coordinación con agencias de Estados Unidos incautaron partes de armas de fuego que estaban ocultas dentro de hidrolavadoras enviadas desde Miami. El hallazgo se dio durante la inspección a una encomienda internacional que tenía como destino el Valle de Aburrá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un envío internacional que aparentaba contener electrodomésticos terminó convirtiéndose en una incautación dentro de los controles al tráfico ilegal de armas. Durante un procedimiento de verificación a encomiendas procedentes del exterior, la Policía Nacional detectó irregularidades en tres paquetes despachados desde Miami con destino al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

    Al abrir las cajas, los funcionarios encontraron tres hidrolavadoras. Sin embargo, al desmontar los compartimentos internos, descubrieron que en el espacio correspondiente al motor estaban ocultas varias partes de armas de fuego.

    Las piezas estaban envueltas en plástico transparente y distribuidas estratégicamente entre cables y cavidades internas, en una disposición que buscaba evitar su detección en los controles de seguridad. El procedimiento quedó registrado en video y posteriormente fue divulgado en redes sociales oficiales.

    Esto le podría interesar: ¡Golpe a las disidencias! Incautan dron con explosivos y material de guerra en zona rural de Antioquia

    Ruta y articulación internacional

    Según el rastreo logístico, la mercancía fue enviada desde Miami, en Estados Unidos. La operación se realizó en articulación con la agencia Homeland Security Investigations, que apoya investigaciones relacionadas con delitos transnacionales como el contrabando y el tráfico ilícito de armamento.

    Las autoridades señalaron que fragmentar armas y enviarlas por partes es una modalidad empleada por estructuras criminales para facilitar su ingreso y posterior ensamblaje en el país.

    Investigación en curso

    Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las indagaciones para identificar a quienes remitieron los paquetes y a sus posibles destinatarios en Antioquia.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.