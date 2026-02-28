Resumen: En Antioquia, autoridades colombianas en coordinación con agencias de Estados Unidos incautaron partes de armas de fuego que estaban ocultas dentro de hidrolavadoras enviadas desde Miami. El hallazgo se dio durante la inspección a una encomienda internacional que tenía como destino el Valle de Aburrá.

¡Venían de Miami con una ‘sorpresa’! Incautan partes de armas ocultas en motores de hidrolavadoras

Un envío internacional que aparentaba contener electrodomésticos terminó convirtiéndose en una incautación dentro de los controles al tráfico ilegal de armas. Durante un procedimiento de verificación a encomiendas procedentes del exterior, la Policía Nacional detectó irregularidades en tres paquetes despachados desde Miami con destino al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Al abrir las cajas, los funcionarios encontraron tres hidrolavadoras. Sin embargo, al desmontar los compartimentos internos, descubrieron que en el espacio correspondiente al motor estaban ocultas varias partes de armas de fuego.

Las piezas estaban envueltas en plástico transparente y distribuidas estratégicamente entre cables y cavidades internas, en una disposición que buscaba evitar su detección en los controles de seguridad. El procedimiento quedó registrado en video y posteriormente fue divulgado en redes sociales oficiales.

Ruta y articulación internacional

Según el rastreo logístico, la mercancía fue enviada desde Miami, en Estados Unidos. La operación se realizó en articulación con la agencia Homeland Security Investigations, que apoya investigaciones relacionadas con delitos transnacionales como el contrabando y el tráfico ilícito de armamento.

Incautan en Colombia partes de armas escondidas en hidrolavadoras provenientes de EEUU La Policía de Colombia informó a través de redes sociales sobre el aseguramiento ocurrido en el departamento de Antioquia, en donde se retuvieron y aseguraron tres cajas provenientes… pic.twitter.com/LCoQJ0HZSj — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 27, 2026

Las autoridades señalaron que fragmentar armas y enviarlas por partes es una modalidad empleada por estructuras criminales para facilitar su ingreso y posterior ensamblaje en el país.

Investigación en curso

Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las indagaciones para identificar a quienes remitieron los paquetes y a sus posibles destinatarios en Antioquia.