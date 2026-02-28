Resumen: En zona rural de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, el Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía, halló un depósito con un dron adaptado para carga, explosivos, cartuchos, radios de comunicación y prendas de uso privativo. Según las autoridades, el material pertenecería a la Estructura 36 de un grupo armado residual y sería utilizado para atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.

¡Golpe a las disidencias! Incautan dron con explosivos y material de guerra en zona rural de Antioquia

En desarrollo de operaciones militares en el Norte del departamento, tropas del Ejército Nacional de Colombia localizaron un depósito ilegal con material de guerra en zona rural de San Andrés de Cuerquia. El hallazgo se produjo en la vereda Cordillera, como resultado de un trabajo coordinado entre la Séptima División del Ejército y la Fiscalía 75 CTI GICOC, adscrita a la Fiscalía General de la Nación.

La operación fue ejecutada por unidades del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, que en medio de labores ofensivas en el territorio identificaron el lugar donde permanecían ocultos los elementos. En el sitio fueron encontrados un dron con capacidad de carga, 29 cartuchos calibre 5.56, cuatro radios de comunicación, dos artefactos explosivos improvisados, tres detonadores y cordón detonante. Asimismo, se incautaron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Según información oficial, este material pertenecería al GAO-r Estructura 36, grupo armado residual que mantiene presencia en esta zona del departamento. Las autoridades indicaron que los elementos hallados estarían destinados a la ejecución de acciones contra la Fuerza Pública y la población civil, lo que incrementa la preocupación en medio del contexto de orden público que atraviesa Antioquia.

Esto le podría interesar: ¡Póngase pilas! Le cambiaron el sentido a una vía clave cerca del Olaya Herrera

El teniente coronel Fredy Arboleda, comandante del Batallón de Infantería N.º 10, señaló que el dron encontrado estaba adaptado para transportar explosivos, lo que evidenciaría una modalidad destinada a atentar tanto contra las tropas como contra comunidades cercanas. El hallazgo de los artefactos explosivos improvisados y los detonadores refuerza la hipótesis de que el material tenía fines ofensivos.

Las autoridades destacaron que esta incautación representa un golpe a las capacidades logísticas del grupo armado en el Norte antioqueño. El material fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes para los procedimientos correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos.

El Ejército informó que las operaciones militares en esta región seguirán desarrollándose de manera sostenida, con el objetivo de mantener el control territorial, reducir riesgos para la población y contrarrestar acciones que puedan afectar la seguridad en San Andrés de Cuerquia y municipios cercanos.