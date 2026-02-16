Resumen: Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Tomás Salazar, alias ‘Tomacito’ o ‘La Niña’, presunto integrante de la banda ‘Los Joaquinillos’, vinculado a un ataque armado en marzo de 2023 contra personas que abandonaron la organización. El procesado no aceptó los cargos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y porte de armas, y también habría coordinado la venta de estupefacientes dentro del grupo.

¿Venganza por desertar? A la cárcel ‘Tomacito’, señalado de atacar a quienes se salieron de su banda en Medellín

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Tomás Salazar, conocido con los alias de ‘Tomacito’ o ‘La Niña’, señalado como presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Joaquinillos’, estructura con injerencia en la Comuna 16 de Medellín.

La decisión judicial se produjo tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que lo vincula con un ataque armado ocurrido el 3 de marzo de 2023 en la vereda El Patio, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de la capital antioqueña.

Hechos bajo investigación

De acuerdo con el material probatorio recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, Salazar habría desempeñado un rol de coordinación en la comercialización de estupefacientes al interior de la estructura criminal.

En relación con el atentado, la investigación señala que varios hombres armados llegaron hasta una vivienda donde se encontraban tres personas y abrieron fuego de manera indiscriminada. Según la hipótesis de las autoridades, el ataque estaría relacionado con la decisión de las víctimas de apartarse del grupo delincuencial.

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas con circunstancias de agravación. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos.

Otros procesados

En el marco del mismo proceso judicial, ya fueron condenados Hermenson David Salazar, alias ‘Cara Cortada’ o ‘Davidcito’, hermano del ahora procesado, y Miguel Ángel Cadavid, alias ‘Bebé’.

Las autoridades continúan adelantando actuaciones investigativas con el fin de esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más responsables dentro de la organización señalada.