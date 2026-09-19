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Resumen: Tres personas, entre ellas alias ‘Zafiro’, fueron capturadas por su presunta participación en el secuestro y agresión de una joven manicurista de 22 años en Ciudad Bolívar. Según la investigación, el caso estaría relacionado con una presunta venganza sentimental y la víctima fue retenida y agredida durante unos 20 minutos. Tras ocho meses de investigación, los señalados fueron identificados y un juez les impuso medida de aseguramiento en prisión.

¡Venganza por amor! Capturan a alias ‘Zafiro’ y dos familiares por secuestrara una joven en Bogotá

Una investigación de ocho meses permitió a las autoridades identificar y capturar a tres personas señaladas de participar en el secuestro y las agresiones contra una joven manicurista de 22 años, ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Los procedimientos fueron adelantados por la Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), luego de que los investigadores recopilaran elementos de prueba que permitieron solicitar órdenes de captura contra dos mujeres y un hombre.

De acuerdo con la investigación, detrás del caso estaría una presunta venganza sentimental, pues la víctima habría sostenido anteriormente una relación con la actual pareja de alias ‘Zafiro’, una de las mujeres capturadas y quien, según las autoridades, habría planeado y participado en el secuestro.

La joven fue sacada de un salón de belleza

Los hechos se remontan al 13 de enero de 2026, cuando la joven se encontraba trabajando en un salón de belleza ubicado en el sector de El Ensueño, en Ciudad Bolívar.

Según la investigación, varias personas llegaron hasta el establecimiento y la intimidaron utilizando un arma de fuego. Posteriormente, la obligaron a subir a un taxi, en el que permaneció retenida durante aproximadamente 20 minutos.

Durante el recorrido, la joven fue agredida físicamente. Las autoridades señalaron que recibió varios golpes en el rostro y la cabeza y que además sufrió una lesión en una de sus piernas ocasionada con un arma cortopunzante.

Las agresiones le provocaron lesiones que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, generaron una incapacidad médica de 10 días.

Una alerta permitió ubicar a la víctima

La retención terminó después de que se generara una alerta ciudadana y la Policía realizara labores de seguimiento. Ante esta situación, los presuntos responsables habrían abandonado a la joven y escapado del lugar.

A partir de entonces, el caso quedó en manos de los investigadores del GAULA, quienes adelantaron diferentes labores para establecer quiénes estarían detrás de lo ocurrido.

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Entre las actividades realizadas estuvieron el análisis de videos de cámaras de seguridad, reconocimientos mediante álbumes fotográficos e inspecciones judiciales. Estos procedimientos permitieron recopilar material probatorio con el que se obtuvieron las órdenes de captura.

¿Quiénes son los capturados?

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Los procedimientos para hacer efectivas las capturas se realizaron en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Zafiro’, a quien las autoridades señalan de haber planeado y participado en el secuestro de la joven.

Así fue capturada alias ‘Zafiro’, junto con su hija y su yerno, señalados de participar en el secuestro de una joven manicurista de 22 años a principios de año. Todo se habría dado por una venganza sentimental ‘Zafiro’ habría planeado el hecho; su yerno condujo el taxi en el que… pic.twitter.com/2R5sSjuCd9 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 19, 2026

También fue capturado su yerno, conocido con el alias de ‘Harold’, quien, según la investigación, habría sido la persona encargada de conducir el taxi utilizado para retener a la víctima.

La tercera detenida es su hija, alias ‘Luisa’, señalada de haber participado presuntamente en las agresiones contra la joven y en el hurto.

Los tres fueron enviados a prisión

Tras las capturas, los señalados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que les imputó cargos por los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales.

Además, las autoridades informaron que uno de los capturados registra anotaciones por el delito de tráfico de estupefacientes.

Luego de las audiencias correspondientes, un juez de la República determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según la hipótesis manejada por las autoridades, el origen del caso estaría relacionado con la relación sentimental que la víctima habría mantenido con la actual pareja de alias ‘Zafiro’. Sin embargo, la responsabilidad de los capturados deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.