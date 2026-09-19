Resumen: La grabación, ubicada a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cadáver el pasado 15 de septiembre en el barrio Juan José Rondón, muestra el recorrido del presunto agresor acompañado de la víctima

Video de los últimos instantes de la niña Ana Lucía: en moto con su asesino

Minuto30.com .- Una cámara de seguridad registró los últimos momentos con vida de Ana Lucía González Mendoza, de 9 años, y se convirtió en la prueba reina para enviar a la cárcel a Shenner José Rojas Lárez. El ciudadano venezolano es señalado como el presunto responsable del atroz crimen que culminó con el hallazgo del cuerpo de la menor en un túnel de alcantarillado de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

El video clave: media hora fatal

La grabación, ubicada a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cadáver el pasado 15 de septiembre en el barrio Juan José Rondón, muestra el recorrido del presunto agresor y delimitarían el tiempo del crimen:

El trayecto con la víctima: Las imágenes captan a Rojas Lárez transitando en una motocicleta de domiciliario, llevando a la pequeña Ana Lucía como acompañante.

El regreso solitario: Tan solo media hora después, la misma cámara registra al hombre pasando de nuevo por el lugar, pero esta vez completamente solo. Este lapso temporal y espacial es determinante para vincularlo directamente con el abandono del cuerpo en el canal de aguas lluvias.

La ruta del secuestro

La investigación de la Unidad Especial de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía logró reconstruir la ruta de los hechos, que iniciaron en Mosquera (Cundinamarca) y terminaron en el sur de la capital:

El rapto: Tras sostener una violenta discusión con su pareja sentimental, y aprovechando que ella acudió a un CAI para denunciarlo, Rojas Lárez tomó a la niña —quien era la hermana menor de su pareja— y huyó con ella en la motocicleta.

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La retención: Según el ente acusador, el primer destino del secuestro fue un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón.

El desenlace: Al día siguiente, el hombre trasladó a la niña hasta el sector de Ciudad Bolívar, donde perpetró el asesinato.

Captura y judicialización

Rojas Lárez fue interceptado y capturado en plena vía pública de la localidad de Los Mártires por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Durante la noche del miércoles 16 de septiembre de 2026, un juez de control de garantías legalizó el procedimiento y lo envió a prisión.

El procesado enfrenta un proceso penal por los delitos de feminicidio y actos sexuales contra menor de 14 años, ambas conductas en modalidad agravada, sustentado en el contundente acervo probatorio audiovisual y testimonial recopilado por las autoridades.