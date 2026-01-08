Venezuela libera presos políticos y cerrará la cámara de torturas ‘El Helicoide’ tras captura de Maduro

Foto Tomada de X Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Resumen: Conozca la lista de presos políticos liberados en Venezuela: Juan Pablo Guanipa, Javier Tarazona y Rocío San Miguel ya están libres tras la caída de Maduro.

La transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro ha tomado un ritmo vertiginoso. Tras el anuncio del cierre de El Helicoide por orden de Donald Trump, se han confirmado los nombres de los primeros presos políticos que han recuperado su libertad.

Este gesto de la presidenta interina Delcy Rodríguez busca calmar las aguas en Venezuela y responder a las exigencias de la comunidad internacional que llevaba años denunciando detenciones arbitrarias.

Entre los nombres que ya se encuentran en libertad destacan figuras clave de la resistencia civil y política: Juan Pablo Guanipa, uno de los líderes más visibles del movimiento Vente Venezuela, y Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien llevaba años encarcelado tras denunciar la presencia de guerrillas colombianas en suelo venezolano.

También se confirmó la salida de Rafael Tudares, yerno del excandidato Edmundo González, y del Capitán Juan Carlos Caguaripano, uno de los militares disidentes más emblemáticos.

Lea también: Apareció muerto alias ‘Tapiero’, uno de los más buscados de Antioquia

A esta lista se suman la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y el excandidato presidencial Enrique Márquez, quienes eran considerados trofeos políticos del régimen depuesto.

La liberación de estos ciudadanos es vista como un paso necesario antes de la reunión que sostendrá Delcy Rodríguez con el presidente Gustavo Petro en Bogotá, donde se discutirá el futuro democrático del país vecino y la estabilización de la región tras los bombardeos y la operación militar de EE.UU.

A pesar de estas liberaciones, el Foro Penal advierte que aún quedan cientos de personas tras las rejas, incluyendo a más de 170 militares.

La expectativa se centra ahora en el vaciado total de El Helicoide antes de que sus puertas se cierren definitivamente, tal como lo sentenció la Casa Blanca.

Por ahora, el regreso de estos líderes a sus hogares marca el inicio de una nueva etapa política que tiene al mundo entero con los ojos puestos en Caracas.

