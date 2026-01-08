Resumen: ¡Atención Antioquia! Apareció muerto alias "Tapiero", uno de los delincuentes que más terror sembró en Ituango.

Apareció muerto alias ‘Tapiero’, uno de los más buscados de Antioquia

La guerra interna entre los grupos ilegales que se disputan el control del norte de Antioquia cobró una nueva víctima de alto perfil.

Este jueves 8 de enero, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Cristian, de 29 años, mejor conocido en el mundo del crimen como alias ‘Tapiero’.

El sujeto, que figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia, fue encontrado con múltiples impactos de bala en zona rural del municipio de Ituango.

A pesar de que inicialmente se pensó en un combate con la Fuerza Pública, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, aclaró que la muerte de este cabecilla se debió a un ‘ajuste ilegal de cuentas’.

Según las investigaciones preliminares, las pugnas internas dentro de las disidencias de las FARC (Estructura 18) o venganzas con otros grupos armados como el Clan del Golfo, habrían sido el detonante para que sus propios aliados o enemigos lo “sacaran del camino”.

Alias ‘Tapiero’ no era cualquier delincuente. Pertenecía a la estructura comandada por alias ‘Ramiro’, bajo las órdenes directas de Iván Mordisco, y era señalado de liderar acciones terroristas contra la población civil y ataques sistemáticos a patrullas de la Policía y el Ejército.

Mientras el cuerpo fue trasladado para las labores forenses, tanto la Policía como el Ejército Nacional anunciaron un refuerzo en los operativos de control territorial en las veredas aledañas.

