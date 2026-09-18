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Resumen: Dos venezolanos fueron expulsados de Colombia por El Dorado tras ser hallados en flagrancia. Uno registra seis capturas por hurto en 2026.

Dos venezolanos fueron expulsados de Colombia: uno tenía seis capturas por hurto

Dos ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de ser puestos a disposición de Migración Colombia por parte de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los dos extranjeros fueron encontrados en flagrancia y estarían involucrados en hechos relacionados con los delitos de hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Uno de los ciudadanos registra además seis capturas por hurto durante lo corrido de 2026, antecedente que fue tenido en cuenta dentro de los procedimientos adelantados por las autoridades.

Tras la actuación policial, Migración Colombia adoptó las respectivas medidas administrativas de expulsión, con fundamento en las causales contempladas en la normativa colombiana para estos casos.

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José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia, destacó la coordinación entre la entidad, la Policía Nacional y las autoridades locales para adelantar este tipo de procedimientos.

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El funcionario señaló que la articulación institucional permite aplicar las medidas administrativas establecidas en la legislación frente a ciudadanos extranjeros que incumplan las disposiciones y, según indicó, contribuir a la seguridad y la convivencia.

Estos dos casos hacen parte de los procedimientos migratorios adelantados recientemente en Bogotá. Según información citada por medios de comunicación, Migración Colombia suma cerca de 40 expulsiones y deportaciones de extranjeros en la capital desde el 7 de agosto, relacionadas con antecedentes de delitos, comparendos y situaciones que habrían afectado la convivencia.

Las medidas de expulsión corresponden a procedimientos administrativos y fueron adoptadas por Migración Colombia con base en la normativa vigente y en la información recopilada durante las actuaciones de las autoridades.

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