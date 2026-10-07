Lugar en el que se produjo la balacera que le costó la vida a un individuo en San Javier. Foto: Cortesía

Resumen: Un hombre de 48 años habría perdido la vida en una unidad residencial de San Juan tras un presunto enfrentamiento armado por una aparente deuda. Un sujeto se entregó alegando legítima defensa.

Se encendieron a bala en las escalas de una Unidad de San Javier: un muerto, un herido y un hombre se entregó

Minuto30.com .- Un aparente altercado por temas de dinero habría desencadenado un trágico desenlace la noche del pasado domingo 4 de octubre en la comuna 13 de Medellín. Según versiones preliminares y sin confirmación oficial, un hombre de 48 años habría sido asesinado y otro de 30 años habría resultado gravemente herido, tras un confuso cruce de disparos en los pasillos de una unidad residencial ubicada en el sector de El Salado, San Javier.

De manera extraoficial se conoció que el presunto responsable del crimen se habría presentado voluntariamente horas más tarde ante la policía, entregando un arma de fuego tipo pistola y argumentando que su accionar se habría dado en estricta legítima defensa.

Angustiosos momentos en los pasillos de la Unidad

Según relatos extraoficiales de testigos, los hechos se habrían desencadenado alrededor de las 7:30 p.m. Al parecer, el hoy occiso se encontraba en un apartamento del tercer piso compartiendo con familiares, cuando habrían sido alertados de que tres sujetos estarían intentando forzar la puerta de su residencia habitual, ubicada en el piso sexto. Los hombres presuntamente gritaban exigiendo que saliera.

Versiones preliminares señalan que la víctima habría salido de prisa portando en su pretina un arma de fuego. Segundos después de que el hombre subiera hacia el cuarto piso, se habrían escuchado múltiples detonaciones.

Al parecer, tras el cese del fuego, testigos habrían observado a tres hombres descendiendo apresuradamente por las escaleras; uno de ellos presuntamente iba herido y era llevado por sus acompañantes. En el pasillo, entre los pisos 4 y 5, habría quedado el cuerpo sin vida del residente, quien habría recibido un impacto de bala en la cabeza.

Trascendió de manera no oficial que el fallecido llevaría varios días bajo un aparente estado de estrés e insomnio, situación que él mismo habría atribuido a problemas de índole económica.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El presunto asesino se entregó

Mientras el hombre de 30 años, que habría resultado con una herida de proyectil en la zona del estómago, era ingresado a un centro hospitalario del sector, la historia habría tomado un giro en las instalaciones policiales.

Un sujeto, acompañado de su abogado, se habría presentado ante las autoridades para atribuirse la autoría de los disparos mortales. Su versión extraoficial indicaría que él y sus acompañantes habrían acudido al conjunto residencial únicamente con la supuesta intención de dialogar sobre un dinero que el occiso les adeudaba.

Al no obtener respuesta en la puerta del piso seis, los hombres habrían decidido retirarse. Sin embargo, según esta versión, al bajar las escaleras se habrían encontrado de frente con el residente, quien supuestamente habría desenfundado y accionado su revólver contra uno de los acompañantes, quien resultó gravemente herido. Ante esta presunta agresión, el sujeto que se entregó habría disparado su pistola para defender la vida de su amigo.

En la escena del crimen, fueron halladas tres vainillas, un proyectil y un teléfono celular. Por el momento, todas estas versiones estarían siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encargaría de determinar la veracidad de la supuesta legítima defensa y los verdaderos móviles detrás de este trágico suceso.