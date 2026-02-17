Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Vendedora ambulante enfrentó con un palo a hombres armados con machetes en Bogotá

Una escena de absoluto pánico se vivió en la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá, cuando una violenta riña por el presunto reclamo de una gorra terminó en una cacería humana.

En plena calle 45 con carrera 13, un grupo de hombres armados con cuchillos de carnicero y machetes sembró el terror entre los transeúntes, llegando incluso a hacer chispas contra el pavimento con sus armas.

El momento más crítico, captado en video, muestra a un hombre que huía de los agresores tropezar y quedar indefenso en el suelo. Mientras los sujetos se abalanzaban sobre él, la vendedora, armada únicamente con un palo de madera, se interpuso entre los atacantes y la víctima.

Su intervención, motivada por un instinto de protección, logró frenar la agresión y permitió que el ciudadano se levantara.

Pese al hecho de violencia, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que no reportaron denuncias ni capturas.

Según las autoridades, se trató de un caso de intolerancia y, aunque se observaron manchas de sangre en algunos involucrados, no hubo reportes de ingresos a centros asistenciales.

