Resumen: Un camión de basura se estrelló contra una casa patrimonial en el barrio La Candelaria, Bogotá. No se reportaron heridos graves, pero hay daños estructurales.

Momento en que camión de basura chocó contra casa patrimonial en Bogotá

Un camión de basura perdió el control y terminó contra la fachada de una vivienda de conservación patrimonial en la calle 10 con carrera 2 al mediodía de este martes 17 de febrero.

El siniestro, ocurrido a pocos metros de la Universidad de La Salle, generó un estruendo que sacudió el sector histórico y dejó más de la mitad de la estructura interna del inmueble en ruinas tras un violento impacto.

Videos de seguridad captaron el momento exacto en que el pesado vehículo desciende a gran velocidad por la pronunciada pendiente de la calle 10.

En su trayectoria, el camión golpea un automóvil particular antes de colisionar frontalmente contra la casa, levantando una densa nube de polvo y escombros.

Gracias a que la vivienda se encontraba desocupada, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá confirmó que no hubo víctimas fatales ni personas atrapadas, aunque el conductor del automotor tuvo que ser trasladado a un centro asistencial tras el fuerte impacto.

La principal hipótesis de las autoridades de tránsito apunta a una falla en el sistema de frenos.

Unidades de emergencia acordonaron el área para evaluar el riesgo de colapso total de la edificación.

