¡Vendaval golpeó a Anorí! Ocho barrios quedaron afectados y 140 personas resultaron damnificadas

Resumen: Un fuerte vendaval acompañado de lluvias sorprendió a Anorí durante la madrugada y provocó daños en viviendas de la zona urbana y rural. 35 familias, equivalentes a 140 personas, fueron reportadas como damnificadas, mientras ocho barrios y las veredas San José y Santa Gertrudis registraron afectaciones. Además, dos centros educativos sufrieron daños en sus techos, junto con redes de energía e internet. Las autoridades continúan recorriendo las zonas afectadas para actualizar el censo y establecer la magnitud de las pérdidas.

Un fuerte vendaval acompañado de lluvias se registró durante la madrugada de este jueves en Anorí, Antioquia, dejando daños en distintos sectores del municipio. El fenómeno afectó viviendas del área urbana y rural, además de dos establecimientos educativos.

De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía, 35 familias, equivalentes a 140 personas, resultaron damnificadas. También se reportaron afectaciones en ocho barrios de la zona urbana y en las veredas San José y Santa Gertrudis.

Ocho barrios resultaron afectados

Los sectores urbanos donde se presentaron daños son Calle Zea, Loma Cascajero, Arenal, La Ronda, Calle Arriba, Alto de la Cruz, Los Ángeles y Piedra Blanca.

Aunque los fuertes vientos se prolongaron durante pocos minutos, fueron suficientes para ocasionar daños en varias viviendas. En algunos casos, los techos fueron completamente desprendidos, mientras que también se registraron afectaciones en las redes de energía y problemas con la conectividad a internet.

Entre las pérdidas reportadas se encuentran colchones y otros elementos de las viviendas, además de daños en parte de la infraestructura, pero hasta el momento no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del vendaval.

El alcalde de Anorí, Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez, explicó que el mayor impacto se concentró en el área urbana, aunque también hubo afectaciones en la zona rural.

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“Un fuerte vendaval que se sintió sobre todo en el área urbana. También afectó algunas viviendas del área rural, pero el mayor impacto lo tuvimos aquí en nuestro pueblo. Esperamos poder ayudar a todas estas familias. Tienen que tener un poco de paciencia porque no es fácil. Nuestros recursos son muy limitados. Pedimos ayuda al gobierno departamental, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta situación es un poco difícil de llevar porque no contamos con presupuestos suficientes para atender esta emergencia”

También hubo daños en dos escuelas

La emergencia alcanzó a dos centros educativos, uno ubicado en el área urbana y otro en la zona rural. Según el reporte posterior entregado por el mandatario local, ambos establecimientos sufrieron daños en sus techos.

“Nos destechó más de una casa, las lluvias, y estamos atendiendo esa emergencia. Pues no tengo todavía el dato, porque son bastantes casas las que fueron afectadas aquí, en el área urbana. A dos escuelas también se les llevó el techo, y en el área rural también varios, y muchas casas aquí, el pueblo. Fue un fuerte huracán al amanecer”

Un reporte preliminar había establecido inicialmente 40 viviendas afectadas, aunque esa cifra podría aumentar debido a que todavía se adelanta la verificación de los daños en las zonas rurales.

La Alcaldía continuará con el recorrido por los sectores afectados para completar el censo de familias damnificadas. Se espera contar con una cifra actualizada durante este viernes, mientras se coordinan las acciones necesarias para atender a las personas afectadas y gestionar apoyo ante las entidades departamentales y nacionales.