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Resumen: Cuatro presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia en Pueblorrico, Antioquia, durante un operativo conjunto del Ejército y la Policía. En el procedimiento fueron incautados dos fusiles, una escopeta, 399 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, tres dispositivos explosivos improvisados, tres celulares, tres chalecos multipropósito y material alusivo a la estructura criminal. Los capturados y los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Con fusiles, explosivos y chalecos: cayeron 4 presuntos integrantes del Clan del Golfo en Pueblorrico

Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia durante una operación adelantada en Pueblorrico, Antioquia. El procedimiento fue realizado por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada sobre el operativo, los detenidos serían integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Armamento y material incautado

Entre los elementos encontrados durante el procedimiento hay dos fusiles y una escopeta, además de 399 cartuchos de diferentes calibres y seis proveedores. También fueron incautados tres dispositivos explosivos improvisados, tres celulares y tres chalecos multipropósito, así como material alusivo a la estructura criminal a la que, según las autoridades, pertenecerían los cuatro capturados.

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Los capturados quedaron a disposición de las autoridades

Tanto las cuatro personas capturadas como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar los procedimientos correspondientes dentro del proceso judicial.

La operación se desarrolló mediante la coordinación entre el Ejército Nacional y la Policía de Antioquia, como parte de las acciones adelantadas contra las estructuras criminales que tienen presencia en el suroeste antioqueño.