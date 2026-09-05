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    ¡Campamento quedó golpeado! Vendaval dejó daños en siete veredas

    Un fuerte vendaval sorprendió al municipio de Campamento. Los vientos se extendieron por casi tres horas y dejaron daños estructurales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Campamento quedó golpeado! Vendaval dejó daños en siete veredas
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Campamento quedó golpeado! Vendaval dejó daños en siete veredas

    Resumen: Un fuerte vendaval sorprendió al municipio de Campamento. Los vientos se extendieron por casi tres horas y dejaron daños estructurales.

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    Un vendaval en Campamento dejó afectaciones en zonas rurales y urbanas del municipio del Norte de Antioquia, donde varias viviendas, instituciones educativas, la plaza de mercado y siete trapiches paneleros resultaron con daños. La emergencia comenzó durante la madrugada del pasado viernes 4 de agosto y continúa siendo evaluada por las autoridades.

    El alcalde Cristian Agudelo explicó que el balance conocido hasta ahora es preliminar, debido a que todavía se adelanta el censo para establecer con mayor precisión la cantidad total de personas y estructuras afectadas. Según el mandatario, aunque las precipitaciones fueron de poca intensidad, los fuertes vientos se prolongaron durante casi tres horas.

    Las primeras verificaciones establecieron daños en las veredas La Frisolera, Los Mangos, Montañita, El Reposo, San Roque, La Chiquita y Chaquiral. En el área urbana también fueron reportadas afectaciones en el parque principal, la calle C y la calle Córdoba.

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    Hasta el momento, la Alcaldía tiene identificadas 17 familias afectadas, correspondientes a 48 personas. El balance podría aumentar mientras continúan las labores de evaluación en el territorio.

    El vendaval en Campamento también ocasionó daños en tres instituciones educativas ubicadas en las veredas La Chiquita, San José el Reposo y Quebrada Negra. A esto se suma la afectación significativa registrada en la plaza de mercado de la cabecera municipal.

    El alcalde señaló que actualmente el municipio cuenta con $17 millones de pesos destinados al rubro de gestión del riesgo y que con esos recursos se han atendido inicialmente a las familias que sufrieron mayores daños.

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