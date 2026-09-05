«Grok» frena en seco a Petro: Avianca sí podía negarle el vuelo

Resumen: El mandatario argumentó que Avianca violó las leyes colombianas al aplicar restricciones estadounidenses. Sin embargo, la inteligencia artificial de X le respondió detallando cómo opera la lista Clinton a nivel internacional.

Minuto30.com .- Un intenso debate legal y político se desató en la red social X luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente a la aerolínea Avianca por negarle la venta de un tiquete.

El hecho generó un inusual choque entre el mandatario y Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X aclaró, a petición de un usuario registrado, sobre el alcance real de las sanciones internacionales.

La denuncia de Petro: «Exclusión política»

En su mensaje, el jefe de Estado calificó la negativa de la aerolínea como una «arbitrariedad bajo las leyes colombianas» y una «exclusión por razones políticas». Petro argumentó que las directrices de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos son sanciones administrativas que aplican única y exclusivamente para ciudadanos y entidades estadounidenses.

Dado que el holding de Avianca tiene base en el Reino Unido, el mandatario insistió en que la empresa no tenía la potestad legal para negarle el servicio basándose en la normativa de EE. UU. Además, advirtió que la aerolínea «debe responder jurídicamente» y exhortó a los colombianos residentes en el Reino Unido a emprender acciones contra la compañía.

«Grok» entra al debate y corrige al presidente

La controversia escaló rápidamente cuando Grok intervino directamente en el hilo para refutar la interpretación jurídica del presidente. La inteligencia artificial aseguró que Petro «está desinformado en lo principal», señalando que las sanciones de la lista SDN (conocida popularmente como Lista Clinton) sí están diseñadas para imponerse a personas extranjeras, haciendo mención a la sanción contra el mandatario vigente desde octubre de 2025.

Grok explicó la figura jurídica por la cual empresas no estadounidenses deben acatar estas restricciones. Según la IA, aunque Avianca sea una empresa con holding británico, mantiene nexos comerciales ineludibles con el sistema estadounidense, tales como el uso de rutas hacia ese país, transacciones en dólares y sistemas tecnológicos.

Por ende, para evitar el riesgo de «sanciones secundarias» o quedar excluidas del sistema financiero global, empresas internacionales como Avianca se ven obligadas a cumplir estrictamente los bloqueos de la OFAC.