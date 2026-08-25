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Resumen: Un fuerte vendaval semidestruyó una escuela rural de Apartadó, dejó niños sin clases y causó afectaciones a una familia y siete personas.

Techo de escuela colapsó por fuerte vendaval en zona rural de Apartadó

Un fuerte vendaval en Apartadó provocó graves daños en el Centro Educativo Rural Bellavista, ubicado en la vereda Bellavista, corregimiento de San José de Apartadó, donde el desplome del techo y parte de la estructura dejó al plantel educativo en condiciones que impiden, por ahora, el desarrollo normal de las clases.

La emergencia ocurrió luego de una fuerte tempestad acompañada de vientos intensos que afectaron diferentes puntos de la comunidad.

La fuerza del fenómeno natural terminó arrancando el techo de la institución y provocó daños adicionales en una caseta comunal ubicada junto al colegio.

La comunidad aseguró que la situación dejó prácticamente destruida la escuela y advirtió que los estudiantes no cuentan actualmente con un espacio adecuado para continuar con sus actividades académicas.

Además de los daños materiales, los reportes preliminares señalan que una familia resultó damnificada y siete personas presentaron lesiones como consecuencia de la emergencia climática.

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El deterioro de la infraestructura obligó a suspender las actividades educativas en la zona rural de Apartadó, mientras se determina el estado de la edificación y las condiciones necesarias para garantizar un regreso seguro de estudiantes y docentes.

La comunidad pidió la presencia de los organismos de atención de emergencias para realizar una evaluación detallada de los daños y establecer las acciones que permitan atender a las familias afectadas.

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