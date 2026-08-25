«Comfenalco Antioquia no tiene dueño político»: ministra de Trabajo Natalia López Fuentes

Resumen: Desde la Superintendencia del Subsidio Familiar se adoptaron decisiones para brindar claridad jurídica, proteger la Caja y garantizar el adecuado manejo de sus recursos.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, en su calidad de Superintendente del Subsidio Familiar (e), anunció que entregará a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control información y pruebas sobre presuntas irregularidades alrededor de Comfenalco Antioquia, como parte de las acciones para proteger cerca de un billón de pesos destinados a los trabajadores antioqueños y sus familias.

Desde la Superintendencia del Subsidio Familiar se adoptaron decisiones para brindar claridad jurídica, proteger la Caja y garantizar el adecuado manejo de sus recursos. Entre ellas, el nuevo interventor ordenó suspender la Asamblea General prevista para el próximo 31 de agosto mientras se adelanta una revisión financiera, jurídica y administrativa.

En medio de estas actuaciones se conoció una presunta filtración relacionada con la designación de quien asumiría la Dirección Administrativa. Según la información conocida, antes de que pudiera formalizarse la designación, la persona habría sido retirada de la entidad después de 16 años de servicio.

A esto se suma que, tras la presentación de recursos y acciones de tutela frente a la suspensión de la Asamblea, un Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia, Antioquia, ordenó como medida provisional mantener su fecha, hora, lugar y orden del día.

“No podemos tratar esta sucesión de hechos como una simple coincidencia. Estamos hablando de cerca de un billón de pesos de los trabajadores antioqueños y sus familias. Vamos a entregar los hechos y las pruebas a las autoridades para que investiguen, determinen quiénes están detrás y establezcan las responsabilidades”, afirmó la ministra Natalia López Fuentes.

La información que será trasladada a las autoridades incluye señalamientos sobre la posible actuación de una estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”, que presuntamente buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia. Corresponderá a las autoridades competentes verificar estos señalamientos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

“Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, enfatizó la ministra.

El Ministerio del Trabajo mantendrá las acciones de inspección, vigilancia y control para proteger el Sistema de Subsidio Familiar y garantizar que sus recursos cumplan su verdadero propósito: estar al servicio de los trabajadores y sus familias.