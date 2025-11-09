Resumen: Cientos de personas se reunieron la noche de este domingo 9 de noviembre en el Parque Principal de El Carmen de Viboral con el fin de encender una vela en señal de rechazo a la violencia

Velatón en el Parque de El Carmen de Viboral: Unidos para rechazar la violencia y pedir por un territorio en paz

Cientos de personas se reunieron la noche de este domingo 9 de noviembre en el Parque Principal de El Carmen de Viboral con el fin de encender una vela en señal de rechazo a la violencia, y rodear a las familias de las víctimas del triple homicidio ocurrido en la tarde de ayer sábado en el sector Tahamíes.

El alcalde Hugo Jiménez Cuervo acompañó la velatón y pidió el cese de la violencia en el municipio y en la región. Ratificó que la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de este ataque que cobró las vidas de Andrés Felipe Giraldo Velásquez, Edgar de Jesús Velásquez Alzate y Diosdado Soto Hernández.

Allí le rindió un homenaje especial a Andrés Felipe Giraldo, contratista de la Secretaría de Cultura y Medio Ambiente de la Alcaldía, quien deja un gran legado por su liderazgo juvenil y su trabajo incansable por las comunidades rurales.

La velatón también estuvo acompañada por el secretario de Juventud de Antioquia, Daniel Arbeláez, quien manifestó que: “acompañamos este triste momento para la juventud antioqueña. Andrés era un destacado líder del territorio, del campo. Lamentamos este y los últimos hechos de violencia que han ocurrido en el Oriente antioqueño, son pérdidas muy grandes para la juventud, esta perdida de Andrés no se puede reponer, era una gran líder”.

Por su parte, José Miguel Sepulveda, líder juvenil de El Carmen de Viboral, expresó: “invitamos a unirnos en esta situación tan difícil, la vida vale más que cualquier cosa. Esto debe ser un llamado a respetarnos, no puede seguir pasando. El Carmen es un municipio que acoge a todas las personas y que es tierra de grandes seres humanos”.

Horas antes del gobernador Andrés Julián Rendón anunció que solicitó una comisión especial de la Dijín para fortalecer las labores investigativas, además de un refuerzo en la presencia policial con grupos de operaciones especiales y comisiones permanentes de la Sijín y Sipol, hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos.

Lea también: Fotos. Identifican a las tres víctimas de la masacre de El Carmen de Viboral