Identifican a las tres víctimas de la masacre de El Carmen de Viboral

Minuto30.com .- Se han revelado las identidades de los tres hombres asesinados en un brutal ataque con armas de fuego ocurrido en la tarde de este sábado 8 de noviembre en el barrio Tahamíes, zona urbana de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Las Tres Víctimas de la Masacre

Los hombres fueron asesinados a tiros en un establecimiento comercial. Las víctimas han sido identificadas como:

Andrés Giraldo: Líder juvenil y empleado de la Alcaldía del municipio.

Diosdado Hernández: De 31 años.

Édgar Velásquez: De 49 años.

Recompensa Histórica y Acusación al Microtráfico

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó enérgicamente ante el triple asesinato, que se suma a la reciente ola de violencia en el Oriente antioqueño. El gobernador anunció una recompensa de hasta $500 millones de pesos para quienes ayuden a esclarecer estos homicidios y otros recientes en la localidad. Rendón señaló directamente a los responsables, afirmando que es urgente aumentar la operatividad policial para poner "coto a esta oleada de muertes violentas que ocasiona el microtráfico".

Investigación en Curso

Las autoridades han activado los protocolos de búsqueda y rastreo mediante el análisis de cámaras de seguridad en el sector Tahamíes para identificar a los atacantes. La investigación se centra en la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con la disputa por el control territorial de las redes de microtráfico que, según el Gobernador, están detrás de estos crímenes.

La comunidad de El Carmen de Viboral y las autoridades esperan que la alta recompensa motive la colaboración ciudadana para llevar a los responsables ante la justicia.