    Fotos y Videos

    Hallan motos robadas y placas falsas en patios de la Secretaría de Movilidad Medellín

    Inspección en patios de Movilidad de Medellín dejó un hallazgo inesperado: motos con números alterados, un vehículo con placas falsas y más.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Hallan motos robadas y placas falsas en patios de la Secretaría de Movilidad Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una jornada de inspección realizada en los patios alternos de la Secretaría de Movilidad, autoridades identificaron vehículos irregulares en Medellín, entre ellos motocicletas con alteraciones en sus sistemas de identificación, un vehículo con placas falsas y una moto con reporte de hurto.

    El procedimiento fue adelantado por la Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, específicamente con el Grupo de Automotores de la SIJIN, como parte de las acciones de control y verificación que se realizan de manera periódica en los lugares donde permanecen vehículos inmovilizados.

    Lea también: Buscando votos no les dio: desaparece Comunes, el partido de las Farc, que no alcanzó el umbral

    Durante la revisión, los investigadores detectaron cuatro motocicletas con regrabados en sus sistemas de identificación, una práctica ilegal que consiste en alterar los números originales del vehículo para ocultar su procedencia o dificultar su rastreo.

    Además, las autoridades hallaron una motocicleta que tenía reporte de hurto vigente, así como un vehículo que portaba placas falsas, lo que constituye un delito según la legislación colombiana.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Los vehículos irregulares en Medellín fueron puestos a disposición de las unidades de investigación correspondientes para continuar con el proceso judicial. Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de adelantar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales en cada caso.

    Las autoridades también reiteraron que este tipo de operativos continuarán realizándose en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de prevenir la circulación de vehículos ilegales y combatir delitos asociados al hurto de automotores.

    Hallan motos robadas y placas falsas en patios de la Secretaría de Movilidad Medellín

    Foto sacada de redes sociales.

