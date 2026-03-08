Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Buscando votos no les dio: desaparece Comunes, el partido de las Farc, que no alcanzó el umbral

    Dos periodos el partido Comunes tuvo senadores, pero porque no tenían que buscar votos. Ahora el país los echó al olvido.

    Publicado por: Julian Medina

    Partido Comunes reforma

    En una jornada electoral que marca un punto de inflexión para el sistema político colombiano, se ha confirmado el fin de la representación legislativa garantizada para el partido Comunes. Tras la finalización de los dos periodos legislativos acordados en el marco del proceso de paz, la colectividad enfrentó este domingo las urnas sin los cinco escaños que históricamente le habían sido asignados en el Senado y la Cámara de Representantes.

    El fin de la transición legislativa

    La desaparición de estas curules directas obliga al partido a competir en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas del país, bajo la estricta regla del umbral electoral para mantener su personería jurídica. Durante meses, la agrupación política buscó alternativas para sobrevivir a este nuevo escenario, optando por integrarse en coaliciones de izquierda alternativa para intentar asegurar los votos suficientes que les permitieran conservar su espacio en el Congreso.

    Incertidumbre sobre su futuro legal

    Aunque la pérdida de la bancada garantizada es una realidad, la eventual desaparición de la personería jurídica del partido aún está sujeta a los resultados oficiales que consolidará la Registraduría Nacional en las próximas horas. El partido, que surgió de la desmovilización de las FARC, se enfrenta ahora a la prueba más difícil desde su nacimiento: demostrar su capacidad de subsistencia electoral sin el respaldo de los escaños transicionales.

    Buscando votos no les dio: desaparece Comunes, el partido de las Farc, que no alcanzó el umbral

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.