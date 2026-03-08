En una jornada electoral que marca un punto de inflexión para el sistema político colombiano, se ha confirmado el fin de la representación legislativa garantizada para el partido Comunes. Tras la finalización de los dos periodos legislativos acordados en el marco del proceso de paz, la colectividad enfrentó este domingo las urnas sin los cinco escaños que históricamente le habían sido asignados en el Senado y la Cámara de Representantes.

El fin de la transición legislativa

La desaparición de estas curules directas obliga al partido a competir en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas del país, bajo la estricta regla del umbral electoral para mantener su personería jurídica. Durante meses, la agrupación política buscó alternativas para sobrevivir a este nuevo escenario, optando por integrarse en coaliciones de izquierda alternativa para intentar asegurar los votos suficientes que les permitieran conservar su espacio en el Congreso.

Incertidumbre sobre su futuro legal

Aunque la pérdida de la bancada garantizada es una realidad, la eventual desaparición de la personería jurídica del partido aún está sujeta a los resultados oficiales que consolidará la Registraduría Nacional en las próximas horas. El partido, que surgió de la desmovilización de las FARC, se enfrenta ahora a la prueba más difícil desde su nacimiento: demostrar su capacidad de subsistencia electoral sin el respaldo de los escaños transicionales.

Buscando votos no les dio: desaparece Comunes, el partido de las Farc, que no alcanzó el umbral