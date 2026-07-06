Resumen: Un vehículo se incendió en el parqueadero del edificio Portón del Tranvía, en Rionegro. Bomberos controlaron la emergencia y no se reportaron personas lesionadas.

Bomberos evitaron que incendio de un vehículo se propagara a otros carros en Rionegro

Un vehículo se incendió en el municipio de Rionegro durante la mañana de este lunes 6 de julio, generando momentos de preocupación entre los residentes del edificio Portón del Tranvía, ubicado en ese municipio del Oriente antioqueño.

La emergencia fue reportada hacia las 6:00 de la mañana, cuando vecinos del sector alertaron que un automóvil que permanecía parqueado en el sótano del edificio estaba siendo consumido por las llamas.

Tras recibir el llamado, unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro se desplazaron hasta el lugar y realizaron las labores necesarias para controlar el incendio, evitando que el fuego se propagara a otros vehículos o comprometiera la estructura del parqueadero.

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De acuerdo con el reporte entregado por los organismos de socorro, la situación fue controlada oportunamente y no dejó personas lesionadas.

El vehículo se incendió en Rionegro por causas que, hasta el momento, no han sido informadas por las autoridades. Los daños se concentraron en el automóvil afectado, mientras se adelantan las verificaciones para establecer qué originó la emergencia.

El hecho causó alarma entre los residentes del edificio, quienes observaron una densa columna de humo durante los primeros minutos de la mañana. Sin embargo, la rápida reacción de los bomberos permitió controlar la situación sin mayores consecuencias.

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