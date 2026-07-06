Resumen: La Fiscalía judicializó a dos hombres señalados de integrar una red que habría estafado a más de 1.000 personas mediante falsas agencias de viajes en Medellín.

¡Más de mil víctimas! Judicializan a dos hombres por presunta estafa con faltas agencias de viajes en Medellín

Las falsas agencias de viajes están en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que judicializó a dos hombres señalados de integrar una organización que, presuntamente, estafó a más de 1.000 personas en Medellín y obtuvo de manera fraudulenta más de $14.000 millones de pesos.

De acuerdo con el ente investigador, los procesados fueron identificados como Ruthber, señalado como presunto cabecilla de la estructura, y Jorman, ambos habrían participado en un esquema que ofrecía supuestas membresías turísticas, bonos y descuentos exclusivos para atraer a las víctimas.

Según la investigación, las personas eran citadas a oficinas que funcionaban como falsas agencias de viajes, donde les solicitaban entregar sus documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de verificar los beneficios ofrecidos.

Mientras permanecían en las instalaciones, otros integrantes de la organización, al parecer, accedían a la información almacenada en los dispositivos electrónicos, abrían productos financieros a nombre de las víctimas y realizaban movimientos de dinero hacia cuentas controladas por la red.

La Fiscalía indicó que los principales afectados eran adultos mayores, personas con limitaciones visuales o cognitivas y ciudadanos en condición de vulnerabilidad, quienes, presuntamente, eran seleccionados para facilitar el engaño.

Lea también: Juez frenó los bombardeos en Arauca y le dio dos meses al Estado para ajustar protocolos

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Como parte de la investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó 15 diligencias de allanamiento en Medellín, La Ceja y Manizales. Durante los operativos fueron incautados computadores, discos duros, teléfonos celulares, bases de datos y otros elementos que harán parte del material probatorio.

Los dos hombres fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación agravada de datos personales. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión de un juez, Ruthber deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras que Jorman permanecerá con detención domiciliaria. Esta última decisión fue apelada por la Fiscalía, que busca que también sea enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Más noticias de Medellín