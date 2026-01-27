Resumen: Un vehículo tipo "chivero" cayó a un abismo de 15 metros en Amalfi, Antioquia. El accidente deja un muerto y cuatro heridos en la vereda El Naranjal

Vehículo ‘chivero’ cayó por un abismo en Amalfi: un muerto y cuatro heridos

Un grave accidente de un vehículo ‘chivero’ dejó una persona fallecida y cuatro más heridas en el sector La Comba de la vereda Naranjal del municipio de Amalfi, Antioquia, en la tarde de este martes 27 de enero.

Un vehículo de transporte público tradicional, conocido popularmente como ‘chivero’, perdió el control y rodó por un abismo de aproximadamente 15 metros en la vía que conduce hacia la vereda El Naranjal.

El accidente, que ocurrió específicamente en el sector conocido como La Comba, dejó un saldo lamentable de una persona fallecida y al menos cuatro heridos de consideración.

Según el reporte preliminar de los organismos de socorro, el vehículo transportaba a 10 personas desde la cabecera municipal hacia la zona rural cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor se salió de la vía y terminó volcado a pocos metros de una quebrada.

La magnitud del siniestro obligó a la propia comunidad de la vereda a convertirse en el primer equipo de respuesta, bajando entre las piedras y el barranco para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados entre las latas retorcidas del automotor.

Personal de bomberos y autoridades de salud se desplazaron hasta el sitio de la emergencia para brindar atención médica y trasladar a los lesionados al hospital local de Amalfi.

Las autoridades confirmaron que, pese a los esfuerzos de reanimación, uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar del siniestro debido a la gravedad de los traumas sufridos en la caída.

Los otros cuatro heridos presentan diagnósticos reservados y están bajo observación médica constante para evaluar si requieren traslado a centros de mayor complejidad en Medellín.

Las autoridades de tránsito de Antioquia ya iniciaron las labores de peritaje para determinar si el accidente fue producto de una falla mecánica, un error humano o las condiciones del terreno en este sector del Nordeste.

