Persecución en Bosa tras violento robo a restaurante deja un herido y tres capturados

Resumen: Tres personas, entre ellas dos menores de edad, fueron capturadas en la localidad de Bosa luego de presuntamente ingresar de forma violenta a un restaurante, intimidar a los presentes con un arma traumática y herir al administrador del establecimiento. Tras la alerta de la comunidad, la Policía desplegó un plan candado que permitió interceptarlos cuadras más adelante y recuperar los elementos hurtados, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Un violento intento de hurto se registró en un restaurante ubicado en el barrio Bosa Islandia, al sur de Bogotá, donde tres personas —un hombre de 23 años y dos menores de edad, de 15 y 17 años— fueron sorprendidas por la Policía luego de intimidar a los clientes y causar lesiones al administrador del establecimiento.

Según la información suministrada por las autoridades, los implicados ingresaron de manera violenta al local comercial y, mediante amenazas, despojaron de varios elementos a las personas que se encontraban en el lugar. Para cometer el delito, habrían utilizado un arma de fuego tipo traumática. Durante el hecho, el administrador del restaurante resultó lesionado.

Tras cometer el hurto, los presuntos responsables huyeron en un vehículo. Sin embargo, la rápida reacción de la comunidad, que alertó a la Policía, permitió que una patrulla de vigilancia cercana activara un plan candado en el sector. Gracias a este despliegue operativo, los uniformados lograron interceptar el vehículo y capturar a los implicados a pocas cuadras del restaurante.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en poder de los capturados el arma de fuego tipo traumática y recuperaron los elementos que habían sido hurtados minutos antes.

Esto le podría interesar: ¡Apareció la competencia! Juan Valdez busca al ingenioso vendedor de café «John Valdez» en Barranquilla

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, explicó que las tres personas intimidaron a los comensales con el arma y lesionaron al administrador del establecimiento, lo que dio inicio a una persecución que culminó con su captura y aprehensión. Asimismo, confirmó que los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto agravado y calificado, además de lesiones personales.

Creyeron que hurtar un restaurante en el barrio Islandia en #Bosa sería "pan comido" pero la reacción inmediata de la Policía permitió la captura de un hombre y la aprehensión de dos menores. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Este operativo evitó que escaparan, ahora deberán responder ante la justicia. pic.twitter.com/C1YFDGu4kL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 27, 2026

El hombre capturado y los dos menores aprehendidos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes, mientras avanza el proceso judicial correspondiente. Los elementos recuperados fueron incautados como parte del procedimiento.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va corrido de 2026, en la localidad de Bosa se ha logrado la captura de 96 personas por diferentes delitos y la incautación de dos armas de fuego, como resultado de los planes preventivos y operativos adelantados en la zona.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información oportuna es clave para facilitar la reacción policial y los procesos judiciales.