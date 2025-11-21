Menú Últimas noticias
    Video

    Vehículo ardió en llamas antes de la glorieta de Solla en la Autopista Norte

    Un carro terminó envuelto en llamas en plena Autopista Norte, antes de Solla. Bomberos Bello atendieron la emergencia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Incendio de un vehículo particular en la Autopista Norte, sector Solla en Bello, fue controlado por Bomberos Bello. Autoridades investigan causas y posibles afectados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un incendio registrado al mediodía de este viernes 21 de noviembre en la Autopista Norte generó gran congestión y alerta entre los conductores que transitaban en sentido sur–norte, a la altura de la glorieta de Solla, en el sector Madera, en Bello, Antioquia.

    El hecho ocurrió cuando un vehículo particular comenzó a arder de manera súbita, levantando una columna de humo que se alcanzó a ver desde varios puntos del municipio.

    Según el reporte preliminar de las autoridades, el incendio fue atendido rápidamente por unidades de Bomberos Bello, quienes llegaron al sitio y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a otros automotores, evitando así una emergencia mayor.

    Aunque el fuego consumió una parte importante del vehículo, los organismos de socorro informaron que aún se verifican las causas del incidente y si hay personas afectadas.

    Las autoridades de movilidad hicieron cierres intermitentes para permitir la atención de la emergencia, lo que generó ralentización en el corredor vial durante varios minutos.

