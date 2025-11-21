Vehículo ardió en llamas antes de la glorieta de Solla en la Autopista Norte

Resumen: Incendio de un vehículo particular en la Autopista Norte, sector Solla en Bello, fue controlado por Bomberos Bello. Autoridades investigan causas y posibles afectados.
Un incendio registrado al mediodía de este viernes 21 de noviembre en la Autopista Norte generó gran congestión y alerta entre los conductores que transitaban en sentido sur–norte, a la altura de la glorieta de Solla, en el sector Madera, en Bello, Antioquia.
El hecho ocurrió cuando un vehículo particular comenzó a arder de manera súbita, levantando una columna de humo que se alcanzó a ver desde varios puntos del municipio.
Según el reporte preliminar de las autoridades, el incendio fue atendido rápidamente por unidades de Bomberos Bello, quienes llegaron al sitio y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a otros automotores, evitando así una emergencia mayor.
Aunque el fuego consumió una parte importante del vehículo, los organismos de socorro informaron que aún se verifican las causas del incidente y si hay personas afectadas.
Las autoridades de movilidad hicieron cierres intermitentes para permitir la atención de la emergencia, lo que generó ralentización en el corredor vial durante varios minutos.
