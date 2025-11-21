Reforma tributaria queda al borde del abismo: Senado radica ponencia para hundirla

Resumen: La reforma tributaria del Gobierno Petro quedó prácticamente hundida tras la radicación de la ponencia de archivo en la Comisión Tercera del Senado. Mayorías se apartan del Ejecutivo.

La reforma tributaria del Gobierno Nacional quedó prácticamente enterrada este viernes 21 de noviembre después de que 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera radicaran la ponencia de archivo.

La decisión, respaldada por una mayoría sólida, deja al borde del fracaso la iniciativa con la que el Ejecutivo buscaba recaudar más de $16 billones de pesos en 2026.

Aunque en el documento aparecen 10 firmas, fuentes legislativas aseguran que al menos 12 congresistas están decididos a votar en contra del proyecto, lo que refleja el profundo distanciamiento entre el Gobierno y las bancadas que en su momento se mostraron abiertas al diálogo.

Para el ministro del Interior, Armando Benedetti, el hundimiento pone en riesgo el pago de la deuda externa y la estabilidad económica del país.

En su cuenta de X criticó duramente la postura de los legisladores, afirmando que “solo por hacer oposición con las vísceras” están poniendo en riesgo a los colombianos más vulnerables.

Entre los firmantes de la ponencia negativa están Efraín Cepeda y Liliana Bitar (Partido Conservador), José Alfredo Gnecco y Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Antonio Zabaraín y Julio González Villa (Cambio Radical), Juan Pablo Gallo, Karina Espinosa y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), así como Jairo Castellanos, Ciro Ramírez y María Angélica Guerra (Centro Democrático).

Para Cepeda, uno de los impulsores del archivo, la reforma golpeaba “el bolsillo de las clases bajas y medias”, especialmente por el impuesto al carbono que impactaría el precio de la gasolina, afectando directamente a los $12 millones de motociclistas que circulan en el país.

De hundirse oficialmente el próximo martes, el Gobierno apostaría por el llamado “plan B”: un proyecto alterno del representante Álvaro Monedero que busca recaudar cerca de 6 billones de pesos y ya superó su primer debate en la Cámara.

