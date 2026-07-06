Vea pues… Un equipo colombiano habría preguntado por Vozinha, pero como que cobra muy duro

Resumen: El experimentado arquero de 40 años Josimar José Évora Dias, "Vozinha", quien se consagró como la gran revelación de la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, estuvo en el radar del Atlético Bucaramanga para llegar al fútbol colombiano. A pesar de encontrarse como agente libre tras sus destacadas actuaciones frente a potencias como España y Argentina, las negociaciones para su fichaje en la Liga BetPlay se frenaron en seco debido a que sus altas pretensiones económicas tras revalorizarse en la Copa del Mundo resultaron inalcanzables para el presupuesto del balompié nacional.

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El Mundial de fútbol de 2026 ha dejado historias memorables, y ninguna tan sorprendente como la de la Selección de Cabo Verde y Vozinha. El conjunto africano, que inicialmente llegó al torneo con el rótulo de «Cenicienta», rompió todos los pronósticos al clasificar a los dieciseisavos de final tras firmar heroicos empates ante potencias como España y Uruguay. Su aventura terminó con la cabeza en alto en una llave infartante ante la Argentina de Lionel Messi, que solo pudo derrotarlos en el tiempo extra con un ajustado 3-2.

La máxima figura de esta hazaña fue su arquero de 40 años: Josimar José Évora Dias, popularmente conocido como «Vozinha». El guardameta no solo se ganó el cariño del planeta fútbol por sus milagrosas atajadas, sino que llamó la atención de varias directivas internacionales, incluidas algunas del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Atlético Bucaramanga y el sondeo por la sorpresa del mundial

Aprovechando que Vozinha se encuentra actualmente como agente libre tras finalizar su contrato con el GD Chaves del fútbol portugués, desde Colombia se adelantaron consultas para conocer las condiciones de su fichaje.

Según trascendió en las últimas horas, el club que estuvo tras sus pasos fue el Atlético Bucaramanga, escuadra que analizó la posibilidad de dar un golpe de opinión en el mercado para el segundo semestre del año. Sin embargo, la ilusión de ver al experimentado arquero africano en las canchas colombianas se desvaneció de inmediato debido a las altas pretensiones económicas.

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“A mí me dicen que lo buscó un equipo en Colombia. Hay varias versiones, algunas que lo buscó Bucaramanga. Sea cual sea el equipo, el que lo buscó dice que se renunció a las negociaciones porque pedía mucho dinero para el mercado colombiano”, se reveló sobre el frustrado fichaje.

El perfil de una leyenda tardía

A pesar de tener un valor de mercado relativamente bajo en plataformas como Transfermarkt (estimado en unos 50.000 euros), el salario pretendido por el jugador —revalorizado tras sus actuaciones globales— resultó inalcanzable para el presupuesto del balompié nacional.

Por ahora, los aficionados de la Liga BetPlay se quedarán con las ganas de ver los reflejos del veterano guardameta que aprendió sus primeras técnicas viendo videos de YouTube y debutó profesionalmente a los 26 años. Vozinha seguirá escuchando ofertas en el mercado internacional, consolidado como uno de los relatos más inspiradores del deporte actual.

Vea pues… Un equipo colombiano habría preguntado por Vozinha, pero como que cobra muy duro