Resumen: Cuando regresaba desde la tribuna, el jugador decidió saltar las vallas publicitarias que bordean el terreno de juego. Lamentablemente, un mal cálculo provocó que perdiera el equilibrio y sufriera una aparatosa caída.

El insólito accidente de Jordan Henderson: saltó la valla publicitaria celebrando y quedó fuera de la Copa del Mundo

Minuto30.com .- Lo que debía ser una noche de celebración absoluta para la selección de Inglaterra, terminó con un amargo sabor de boca tras una escena insólita. Jordan Henderson, uno de los referentes del mediocampo británico, ha quedado oficialmente fuera del Mundial 2026 tras sufrir un absurdo accidente.

El dramático momento ocurrió justo al finalizar el vibrante encuentro por los 8avos de final, donde el combinado inglés logró imponerse ante la selección de México.

Un salto «publicitario» que costó caro

Llevado por la euforia de la clasificación y el calor del momento, Henderson corrió hacia las gradas para celebrar con los miles de aficionados ingleses.

Cuando regresaba desde la tribuna, el jugador decidió saltar las vallas publicitarias que bordean el terreno de juego. Lamentablemente, un mal cálculo provocó que perdiera el equilibrio y sufriera una aparatosa caída.

El cuerpo médico de la selección acudió de inmediato al ver los ostensibles gestos de dolor del futbolista. Minutos más tarde, los exámenes confirmaron los peores presagios: una fractura en el brazo.

Adiós a la Copa del Mundo

Debido a la gravedad de la lesión ósea de su muñeca y los tiempos de recuperación que exige un trauma de esta magnitud, el cuerpo técnico de Inglaterra confirmó que Henderson se perderá lo que resta de la cita orbital.