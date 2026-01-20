Marino Hinestroza rechaza a Boca Juniors por la millonaria oferta de Vasco da Gama, dejando a los argentinos con los crespos hechos. Foto: Tomada de Instagram

Resumen: Lo que parecía el romance del año terminó en un "visto" monumental: Boca Juniors intentó llevarse a Marino Hinestroza regateando el precio como si estuvieran en una feria, pero mientras ellos sacaban la calculadora para ofrecer 5 millones, Vasco da Gama apareció con 6 millones y las condiciones que quería Atlético Nacional. El resultado fue un "game over" épico para los argentinos, que pasaron de las acusaciones falsas al despecho total en redes sociales, viendo cómo el extremo colombiano prefirió la samba y los reales antes que quedarse a esperar que en La Bombonera se decidieran a abrir la billetera

¡Lloran en Argentina! Vasco llegó con los verdes y dejó a Boca llorando en el altar por Marino Hinestroza

¡Paren todo! Se reportan alertas de tsunami en el Río de la Plata, pero no por el clima, sino por las lágrimas de la prensa argentina.

Resulta que la “novela del verano” terminó con un final digno de meme: Marino Hinestroza no va a Boca Juniors y el mundo X ha entrado en modo combustión espontánea.

Después de días de inventar que en Atlético Nacional no pagaban ni el arriendo con tal de presionar el fichaje, les salió el tiro por la culata y ahora están buscando quién les cure el despecho.

El Consejo de Fútbol de Boca, fiel a su estilo de “queremos todo regalado y en cuotas”, ofreció 5 millones de dólares por el pase completo, prometiendo una plusvalía que parecía escrita en una servilleta.

Pero en Medellín no comen vidrio. Mientras los argentinos regateaban como si estuvieran en un mercado de pulgas, apareció Vasco da Gama con la billetera de un jeque: 6 millones de dólares y le dejaron el 20% a Nacional.

Básicamente, los brasileños llegaron, pusieron la plata sobre la mesa y dejaron a los directivos de Boca con los crespos hechos y mirando el techo.

Como era de esperarse, la zona de comentarios en el Instagram de Marino se convirtió en un campo de batalla digno de un “Boca vs. El Resto del Mundo”.

Por un lado, los hinchas argentinos, aplicando la clásica de “ni quería que vinieras”, le escribieron perlas como “Boca no es para cualquiera”, lo cual es un código universal para decir “estoy llorando por dentro porque nos ganaron el fichaje”.

El despecho es tal que si Marino fuera una canción, ya tendría un remix de Bizarrap dedicado a la falta de presupuesto en La Bombonera.

Al otro lado del charco, los brasileños ya están celebrando al ritmo de samba, dándole la bienvenida al “Gigante da Colina” y agradeciéndole a Boca por dormir en los laureles.

Al final, Marino se va a tierras cariocas, Nacional se llena los bolsillos y en Argentina se quedan con las ganas, las ganas de pelear y, sobre todo, con las ganas de tener un delantero que prefirió el portugués antes que el asado de Riquelme.

¡Desató la LOCURA! El último posteo de Marino Hinestroza en sus redes sociales tiene más de 7000 comentarios: la mayoría de… ¡hinchas de VASCO DA GAMA! pic.twitter.com/mRM6X1tygU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

LA MUFA DE TODOS LOS TIEMPOS: El "periodista" Pablo Carrozza felicitó a Kukelme por la llegada de Marino Hinestroza. ‼️ El jugador colombiano finalmente irá al Vasco da Gama. pic.twitter.com/NBYCoum8qv — Derechazo (@derechazoar) January 20, 2026

Sigan esperando el tal "Mail"…Eso les pasa ppr querer sacar ventaja en todo. Primero quisieron imponer el precio difundiendo informacion falsa sobre deudas de Nacional con Marino, ahora lo de mail. Creyeron que Nacional y Marino iban a esperar toda la vida a que se decidieran. — Adalberto Palacios C (@kenn22) January 20, 2026

¡UNA INVASIÓN! Después de la caída de su pase a Boca y de que pasara a estar a detalles de firmar en Brasil, el perfil de Marino #Hinestroza SE LLENÓ DE COMENTARIOS de hinchas de Vasco da Gama dándole la bienvenida pic.twitter.com/NEMhBiFcWw — Diario Olé (@DiarioOle) January 20, 2026

