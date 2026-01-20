Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La familia de David Nocua revive el dolor tras conocerse que una de las implicadas en su asesinato en Usme habría escapado del centro de reclusión juvenil.

Indignación en Bogotá: una de las implicadas en el asesinato del menor David Nocua habría escapado del centro de reclusión

El asesinato de David Nocua, ocurrido el 8 de mayo de 2025 en el sur de Bogotá, sigue dejando profundas heridas en su familia.

Recientemente, se conoció que una de las adolescentes implicadas habría escapado del centro de reclusión donde permanecía bajo custodia del sistema de responsabilidad penal para menores.

David Nocua, de 14 años, fue engañado por otros adolescentes y llevado hasta una zona boscosa del barrio José Sucre, en la localidad de Usme, donde fue atacado con un arma cortopunzante, causándole la muerte. David había sido reportado como desaparecido horas antes, luego de salir de su vivienda, sin que su familia imaginara el trágico desenlace.

Lea puede interesar: El retorno de un ídolo: Christian Marrugo es el nuevo Manager del DIM

La reciente información sobre la presunta fuga reavivó la angustia de los familiares, quienes aseguran sentirse desprotegidos por un sistema que, según ellos, no ha garantizado justicia ni seguridad tras el crimen.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Juliana Monroy, madre del menor asesinado, cuestionó en medios locales, la vigilancia y el control en los centros de reclusión juvenil, afirmando que el sistema “falló” en proteger a la comunidad y a la propia familia de la víctima.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre las circunstancias exactas de la presunta fuga, mientras la familia exige respuestas, garantías de seguridad y acciones concretas para evitar que el crimen quede en el olvido.

Más noticias de Bogotá