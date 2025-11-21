Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Megaoperativo en Medellín destapa bodega con más de 10 mil vapeadores ilegales y químicos tóxicos

Un operativo adelantado en pleno centro de Medellín permitió descubrir una enorme cantidad de mercancía que circulaba sin cumplir la normatividad sanitaria vigente en Colombia.

La intervención fue desarrollada por unidades de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la DIAN y la Fiscalía General, como parte de las acciones para combatir el comercio irregular que representa un riesgo para la salud pública.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Candelaria, donde las autoridades ingresaron a un inmueble identificado como posible centro de almacenamiento de productos no autorizados.

En el lugar se hallaron 10.795 vapeadores que no cumplían con el etiquetado ni el rotulado obligatorio exigido por la legislación colombiana, una irregularidad que incrementa la preocupación sobre la distribución de estos dispositivos, cuyo uso ha crecido especialmente entre jóvenes.

Además del cargamento de vapeadores, los uniformados encontraron 2.650 unidades de químicos utilizados como veneno para ratas, productos que también carecían de documentación que acreditara su legalidad en el país. La mercancía quedó en custodia mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

La Policía Fiscal y Aduanera invitó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con comercio ilegal a través de la línea 159 o del correo oficial de la unidad anticontrabando.

