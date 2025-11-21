Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó la mano derecha de ‘Castor’! Alias ‘Boliqueso’, cerebro operativo de ‘Los Costeños’, capturado en Bogotá

    El detenido actuaba como enlace directo en las extorsiones y demás actividades criminales ordenadas desde Barranquilla.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Cayó la mano derecha de ‘Castor’! Alias ‘Boliqueso’, cerebro operativo de ‘Los Costeños’, capturado en Bogotá
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.
    ¡Cayó la mano derecha de ‘Castor’! Alias ‘Boliqueso’, cerebro operativo de ‘Los Costeños’, capturado en Bogotá

    Resumen: Alias ‘Boliqueso’, señalado como mano derecha de ‘Castor’ y operador clave de ‘Los Costeños’, fue capturado en Bogotá durante un patrullaje policial. El hombre tenía orden judicial por concierto para delinquir, extorsión y porte de armas, y pese a estar en detención domiciliaria seguía recibiendo instrucciones para cometer delitos. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo de rutina terminó convirtiéndose en un importante golpe contra el Grupo Delincuencial Común Organizado Los Costeños. Durante labores de patrullaje en el sector de Hayuelos, en Bogotá, uniformados del CAI identificaron a un hombre en actitud sospechosa y procedieron a detenerlo para realizarle una verificación de antecedentes. Minutos después confirmaron que se trataba de alias ‘Boliqueso’, uno de los hombres de confianza de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de esta organización criminal.

    El sujeto, de 30 años, tenía vigente una orden judicial emitida por un juzgado con función de garantías de Barranquilla, por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    La información obtenida por las autoridades señala que ‘Boliqueso’ era pieza clave en las operaciones de la banda y participaba activamente en el control criminal ejercido en distintos sectores de Barranquilla mediante homicidios selectivos, cobros extorsivos y tráfico de estupefacientes.

    Esto le podría interesar: Fuertes lluvias causan inundaciones en Bogotá: vías colapsadas y baja visibilidad

    De acuerdo con la investigación, el capturado ya había sido detenido en Medellín en 2024, pero se encontraba con medida de detención domiciliaria al momento de su recaptura. Pese a la restricción, continuaba recibiendo instrucciones directas de alias ‘Castor’ para dinamizar actividades delictivas, especialmente extorsiones contra comerciantes.

    Tras su detención, ‘Boliqueso’ fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde continuará el proceso judicial en su contra. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso o actividad delictiva a través de la Línea 123, en el marco de las estrategias para desarticular estructuras criminales que operan dentro y fuera de la capital.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Estamos presentes en el Congreso Internacional de Prevención de Violencias: Todos los Protegemos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.