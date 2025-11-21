¡Cayó la mano derecha de ‘Castor’! Alias ‘Boliqueso’, cerebro operativo de ‘Los Costeños’, capturado en Bogotá

Resumen: Alias ‘Boliqueso’, señalado como mano derecha de ‘Castor’ y operador clave de ‘Los Costeños’, fue capturado en Bogotá durante un patrullaje policial. El hombre tenía orden judicial por concierto para delinquir, extorsión y porte de armas, y pese a estar en detención domiciliaria seguía recibiendo instrucciones para cometer delitos. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía.

Un operativo de rutina terminó convirtiéndose en un importante golpe contra el Grupo Delincuencial Común Organizado Los Costeños. Durante labores de patrullaje en el sector de Hayuelos, en Bogotá, uniformados del CAI identificaron a un hombre en actitud sospechosa y procedieron a detenerlo para realizarle una verificación de antecedentes. Minutos después confirmaron que se trataba de alias ‘Boliqueso’, uno de los hombres de confianza de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de esta organización criminal.

El sujeto, de 30 años, tenía vigente una orden judicial emitida por un juzgado con función de garantías de Barranquilla, por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

#EsNoticia Tenía casa por cárcel en Medellín pero lo sorprendimos escondido en Bogotá. Alias Boliqueso fue capturado en uno de nuestros controles en Fontibón. pic.twitter.com/LQHpOFEz4v — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 21, 2025

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La información obtenida por las autoridades señala que ‘Boliqueso’ era pieza clave en las operaciones de la banda y participaba activamente en el control criminal ejercido en distintos sectores de Barranquilla mediante homicidios selectivos, cobros extorsivos y tráfico de estupefacientes.

Esto le podría interesar: Fuertes lluvias causan inundaciones en Bogotá: vías colapsadas y baja visibilidad

De acuerdo con la investigación, el capturado ya había sido detenido en Medellín en 2024, pero se encontraba con medida de detención domiciliaria al momento de su recaptura. Pese a la restricción, continuaba recibiendo instrucciones directas de alias ‘Castor’ para dinamizar actividades delictivas, especialmente extorsiones contra comerciantes.

Tras su detención, ‘Boliqueso’ fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde continuará el proceso judicial en su contra. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso o actividad delictiva a través de la Línea 123, en el marco de las estrategias para desarticular estructuras criminales que operan dentro y fuera de la capital.