Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Vandalismo Total! Hombre, presuntamente ebrio, quemó el árbol navideño en Guarne; fue captado en cámaras de seguridad

    El rápido accionar de los Bomberos evitó que las llamas se extendieran y causaran una tragedia mayor en la infraestructura de la plaza.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Vandalismo Total! Hombre, presuntamente ebrio, quemó el árbol navideño en Guarne; fue captado en cámaras de seguridad
    Foto: Alcaldía de Guarne
    ¡Vandalismo Total! Hombre, presuntamente ebrio, quemó el árbol navideño en Guarne; fue captado en cámaras de seguridad

    Resumen: Un hombre, al parecer en estado de embriaguez, fue grabado por cámaras de seguridad mientras prendía fuego intencionalmente al árbol de Navidad de la plaza de mercado de Guarne. Aunque el árbol quedó completamente destruido, la rápida intervención de los bomberos evitó que el incendio causara daños mayores en la infraestructura. Las autoridades buscan al responsable, quien enfrentará cargos por daño en bien ajeno.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La tranquilidad de la temporada decembrina en Guarne se vio alterada por un acto de vandalismo en la plaza de mercado del municipio. Un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, fue captado en video mientras se acercaba al árbol de Navidad instalado en el lugar y le prendía fuego de manera intencional.

    El rápido accionar del Cuerpo Oficial de Bomberos de Guarne evitó que las llamas se extendieran y causaran daños mayores en la infraestructura del mercado o pusieran en riesgo a comerciantes y visitantes. Gracias a esta intervención, los daños quedaron concentrados únicamente en el árbol, que sufrió la destrucción total de su estructura.

    Esto le podría interesar: ¡Hurto de equipo vital! Dos individuos se llevaron un desfibrilador de $30 millones de la ESE Bellosalud

    Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron identificar al responsable y han servido como herramienta clave para que la Policía inicie su búsqueda. Las autoridades municipales informaron que el individuo enfrentará cargos por daño en bien ajeno, y no se descartan otras imputaciones adicionales dependiendo del avance de la investigación.

    El hecho ha generado preocupación entre los habitantes, quienes expresaron su rechazo ante acciones que atentan contra el patrimonio público y el espíritu de las celebraciones decembrinas. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana, solicitando a quienes tengan información relevante sobre el incidente que la compartan para agilizar la captura del responsable.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.