¡Vandalismo Total! Hombre, presuntamente ebrio, quemó el árbol navideño en Guarne; fue captado en cámaras de seguridad

Resumen: Un hombre, al parecer en estado de embriaguez, fue grabado por cámaras de seguridad mientras prendía fuego intencionalmente al árbol de Navidad de la plaza de mercado de Guarne. Aunque el árbol quedó completamente destruido, la rápida intervención de los bomberos evitó que el incendio causara daños mayores en la infraestructura. Las autoridades buscan al responsable, quien enfrentará cargos por daño en bien ajeno.

La tranquilidad de la temporada decembrina en Guarne se vio alterada por un acto de vandalismo en la plaza de mercado del municipio. Un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, fue captado en video mientras se acercaba al árbol de Navidad instalado en el lugar y le prendía fuego de manera intencional.

El rápido accionar del Cuerpo Oficial de Bomberos de Guarne evitó que las llamas se extendieran y causaran daños mayores en la infraestructura del mercado o pusieran en riesgo a comerciantes y visitantes. Gracias a esta intervención, los daños quedaron concentrados únicamente en el árbol, que sufrió la destrucción total de su estructura.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron identificar al responsable y han servido como herramienta clave para que la Policía inicie su búsqueda. Las autoridades municipales informaron que el individuo enfrentará cargos por daño en bien ajeno, y no se descartan otras imputaciones adicionales dependiendo del avance de la investigación.

Gracias a la rápida reacción del Cuerpo Oficial de Bomberos de Guarne se evitó que las llamas se extendieran por el lugar. Desde nuestra Alcaldía hacemos un llamado al cuidado y respeto por el mobiliario público que es para el beneficio de todos y pagado con recursos de todos. pic.twitter.com/x20JiKKoiK — Alcaldía Guarne (@AlcaldiaGuarne) December 8, 2025

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes, quienes expresaron su rechazo ante acciones que atentan contra el patrimonio público y el espíritu de las celebraciones decembrinas. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana, solicitando a quienes tengan información relevante sobre el incidente que la compartan para agilizar la captura del responsable.