¡Hurto de equipo vital! Dos individuos se llevaron un desfibrilador de $30 millones de la ESE Bellosalud

    Foto: Captura de video.
    Resumen: Dos individuos robaron un desfibrilador valorado en 30 millones de pesos del hospital BelloSalud, equipo fundamental para atender emergencias cardiacas. El hurto, captado por cámaras de seguridad, evidencia conocimiento previo del lugar y pone en riesgo la atención de cientos de pacientes. La Policía del Valle de Aburrá investiga el caso y la entidad pidió a la comunidad reportar cualquier actividad sospechosa para prevenir nuevos incidentes.

    Un robo ocurrido en la sede Rosalpi de BelloSalud ha encendido las alarmas en el norte del Valle de Aburrá. Dos individuos sustrajeron un desfibrilador valorado en 30 millones de pesos, un equipo vital para la atención de emergencias cardiacas, comprometiendo la capacidad de respuesta del hospital ante casos de paro cardiorrespiratorio.

    Según informó la administración del centro médico, los ladrones ingresaron directamente al área de hospitalización y se llevaron el equipo desde el carro de paros, un dispositivo móvil que contiene todos los elementos necesarios para realizar reanimaciones cardiopulmonares avanzadas.

    Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo ocultaron el equipo en un morral y lo retiraron sin despertar sospechas, lo que sugiere que los sujetos tenían conocimiento previo del lugar y del funcionamiento interno del hospital.

    El hurto, ocurrido alrededor de las 4:37 p. m. del lunes 1 de diciembre, no solo representa una pérdida económica significativa, sino que también genera un riesgo directo para los cientos de pacientes que cada día reciben atención en la sede Rosalpi.

    El gerente de la entidad, César Arango, señaló que la situación es particularmente preocupante debido a la dificultad de reemplazar el desfibrilador en medio de la crisis financiera que atraviesan varias IPS del país. Además, expresó que el comportamiento de los ladrones indica la posible participación de una estructura organizada dedicada al robo de equipos médicos, recordando un caso similar que se presentó en el hospital de La Estrella.

    La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las autoridades locales ya analizan los videos de vigilancia y otros elementos para identificar y capturar a los responsables. Mientras tanto, BelloSalud ha instado a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa dentro de sus instalaciones para prevenir nuevos incidentes.


