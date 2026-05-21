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Resumen: La sede de campaña de Paloma Valencia en Chapinero terminó con daños y grafitis tras las protestas registradas este jueves en Bogotá. Videos muestran los momentos en que manifestantes vandalizaron el lugar.

Vandalizaron sede de campaña de Paloma Valencia en Chapinero en jornada de protestas

La sede política de la campaña presidencial de Paloma Valencia, ubicada en la carrera Séptima con calle 53, en la localidad de Chapinero, resultó afectada este jueves 21 de mayo durante una jornada de protestas que se desarrolló en Bogotá.

De acuerdo con los reportes conocidos, varios manifestantes causaron daños en las instalaciones del lugar, rompieron vidrios y realizaron grafitis sobre la infraestructura de la sede de Paloma Valencia.

Las manifestaciones iniciaron sobre el mediodía en el sector de la calle 72 con carrera 11, donde también se registraron actos vandálicos contra edificios y cajeros automáticos.

Con el paso de las horas, las protestas avanzaron hacia otros puntos de la ciudad y el orden público comenzó a alterarse en diferentes zonas de Chapinero.

Videos e imágenes difundidos en redes sociales evidenciaron el momento en que algunas personas escribían mensajes ofensivos en las paredes del edificio donde funciona la sede de campaña de Paloma Valencia.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas relacionadas con estos hechos ni se ha establecido oficialmente quiénes serían los responsables de las afectaciones registradas durante las manifestaciones.

Las autoridades adelantan labores de verificación para esclarecer lo ocurrido y determinar el alcance de los daños ocasionados en la sede política de Paloma Valencia, mientras continúan las investigaciones sobre los actos vandálicos registrados en medio de las protestas en Bogotá.

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