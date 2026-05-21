Resumen: Una perrita de 12 años llamada Sasha fue rescatada por las autoridades en Bogotá tras ser encontrada en condiciones inadecuadas dentro de una vivienda en Fontibón. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la canina presentaba afectaciones en la piel, bajo peso y permanecía en un entorno con problemas sanitarios y sin condiciones adecuadas para su bienestar. Actualmente recibe atención especializada en la Unidad de Cuidado Animal.

¡Indignante! Rescatan a perrita geronte que vivía encerrada y en malas condiciones en Fontibón

Una canina de 12 años fue rescatada por las autoridades en la localidad de Fontibón, en Bogotá, luego de que se evidenciaran las precarias condiciones en las que permanecía dentro de una vivienda. El caso fue atendido por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en articulación con el Grupo de Carabineros de la Policía de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, la perrita, identificada como Sasha, permanecía confinada en una terraza y habitaba en un entorno que no cumplía con las condiciones mínimas para garantizar su bienestar. Durante la visita realizada por las autoridades, se encontró que el lugar presentaba problemas sanitarios y no ofrecía un ambiente adecuado para la permanencia del animal.

Además, según el reporte oficial, en el sitio no se evidenciaba disponibilidad de agua y existían indicios de una posible alimentación insuficiente, situación que habría afectado de manera directa la calidad de vida de la canina geronte.

La valoración veterinaria evidenció afectaciones físicas

Tras la inspección, profesionales del IDPYBA realizaron una valoración médico veterinaria a Sasha. La evaluación determinó que la perrita presentaba afectaciones considerables en la piel, así como una condición corporal baja. El equipo especializado emitió un concepto desfavorable debido al deterioro observado tanto en su estado físico como emocional.

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Las autoridades también concluyeron que el entorno en el que permanecía la canina no era apto para su tenencia, razón por la que la Policía de Bogotá procedió con la aprehensión material preventiva del animal para salvaguardar su integridad.

Luego del procedimiento, Sasha fue trasladada a la Unidad de Cuidado Animal (UCA), donde inició un proceso de recuperación bajo supervisión de profesionales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Allí recibirá atención médica, seguimiento permanente y acompañamiento especializado mientras avanza su recuperación.

Autoridades recordaron las líneas para denunciar maltrato animal

El IDPYBA recordó a la ciudadanía la importancia de reportar oportunamente cualquier posible caso de maltrato o negligencia contra los animales, ya que las denuncias permiten activar las rutas de atención y protección.

Para reportar situaciones relacionadas con maltrato animal en Bogotá, las autoridades habilitaron la Línea de Emergencias 123, el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, así como la atención presencial en la sede ubicada en la Carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, Piso 5. También se pueden adjuntar evidencias mediante la plataforma Bogotá Te Escucha.