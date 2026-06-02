Resumen: Tres hombres resultaron capturados en Bucaramanga por vandalizar la sede de Abelardo De La Espriella. Campaña denuncia nexos políticos y pide medidas.

Agarraron con las manos en la masa a vándalos atacando sede de De La Espriella en Bucaramanga

En un hecho que encendió las alarmas por la seguridad de la contienda electoral en la capital de Santander, tres personas resultaron capturadas tras ser sorprendidas cometiendo actos vandálicos contra los bienes del partido del aspirante presidencial Abelardo De La Espriella.

Uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Bucaramanga ejecutaron el operativo en flagrancia durante la madrugada de este martes 2 de junio, justo cuando los implicados afectaban la infraestructura del comando político y la publicidad oficial ubicada en la carrera 27 con calle 41, en el tradicional sector de Sotomayor.

La delicada situación de orden público fue destapada formalmente por Jaime Andrés Beltrán, director regional de la colectividad y exalcalde de la capital santandereana.

Los capturados habrían empleado pintura de múltiples colores y aerosoles para cubrir la imagen del candidato y de su fórmula a la vicepresidencia de la República, además de estampar grafitis en los accesos de la vivienda.

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Beltrán atribuyó los desmanes de forma directa a militantes de la campaña opositora de Iván Cepeda, recriminando que los ataques de corte físico iniciaran apenas 48 horas después de definirse los resultados que obligan a una segunda vuelta.

El vocero del movimiento enfatizó que los ciudadanos capturados fueron conducidos bajo estricto control policial y denunciados de manera penal ante la Fiscalía General de la Nación para sentar un precedente drástico y evitar atentados futuros a la integridad de los simpatizantes que acuden al sitio diariamente.

Hasta las horas de la mañana, los organismos judiciales de Bucaramanga mantuvieron bajo reserva las identidades y antecedentes de los presuntos vándalos.

Quiero mostrarles cómo vandalizaron la casa de campaña de @ABDELAESPRIELLA en Bucaramanga esta madrugada. Aquí están los seguidores de Iván Cepeda, que no han pasado ni dos días y ya empezaron con los ataques físicos contra todo lo que tenga que ver con El Tigre. Fueron… pic.twitter.com/26MmcmEfon — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) June 2, 2026

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