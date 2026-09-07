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Resumen: El vandalismo en el ICBF durante una manifestación en Bogotá fue rechazado por la directora Carolina Restrepo, quien anunció investigaciones y medidas judiciales.

‘Si vuelven a rayarlas, las volvemos a pintar’: directora del ICBF respondió al vandalismo en Bogotá

El vandalismo en el ICBF generó un fuerte pronunciamiento de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo Cañavera, luego de que una de las sedes de la entidad en Bogotá fuera vandalizada durante una manifestación registrada el pasado 6 de septiembre.

Videos difundidos en redes sociales muestran a un grupo de personas realizando acciones contra la fachada de la sede del ICBF. Las imágenes evidenciaron grafitis y daños en las paredes del inmueble.

Frente a estos hechos, Restrepo aseguró que la situación fue controlada mediante la coordinación del Puesto de Mando Unificado (PMU), la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia. La funcionaria también señaló que se garantizó la protección de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el lugar.

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La directora anunció además que las autoridades adelantarán las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de las acciones y determinar las medidas judiciales correspondientes.

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Restrepo afirmó que este lunes las paredes de la sede estarían nuevamente pintadas y advirtió que, si los grafitis vuelven a aparecer, serán retirados nuevamente. También sostuvo que los cambios que adelanta el ICBF continuarán y cuestionó que adultos utilicen a menores de edad en este tipo de acciones.

El vandalismo en el ICBF se presentó en medio de las manifestaciones generadas por una reciente decisión institucional relacionada con el uso de la palabra “niña” en el lenguaje de la entidad.

Las autoridades deberán avanzar en la investigación para identificar a los responsables del vandalismo y establecer las acciones judiciales que correspondan.

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