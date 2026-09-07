Resumen: Al cumplir su primer mes de mandato el 7 de septiembre de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha marcado un viraje institucional enfocado en la autoridad, la certidumbre económica y el reordenamiento geopolítico del país. En materia de seguridad, suspendió los diálogos con grupos al margen de la ley que incumplieron el cese al fuego, brindó respaldo político y legal a la Fuerza Pública e implementó un Plan de Choque Urbano con patrullajes mixtos en las principales ciudades. En la gestión económica y social, garantizó la propiedad privada para estabilizar los mercados, promovió incentivos tributarios y atendió con celeridad la emergencia tras el terremoto en el occidente del país mediante alianzas estratégico-privadas. Finalmente, en política exterior, restableció la alianza diplomática con Estados Unidos y las democracias occidentales, mientras fijó una postura firme frente a los regímenes autoritarios del continente.

Un mes de gobierno de Abelardo de la Espriella: Colombia giró al orden, la seguridad y la reactivación económica

Al cumplirse el primer mes de mandato del presidente Abelardo de la Espriella, la administración ha marcado un giro operacional e ideológico sin precedentes en la historia reciente de Colombia. En sus primeros 30 días, la Casa de Nariño ha centrado su agenda en la autoridad institucional, la certeza jurídica para el sector privado y la reactivación del orgullo nacional, buscando restablecer la confianza en el Estado social de derecho.

Uno de los pilares fundamentales de este inicio de gobierno ha sido la política de seguridad y la redefinición del orden público. El ejecutivo ordenó la suspensión inmediata de los procesos de diálogo con aquellos grupos ilegales que incumplieron los acuerdos de cese al fuego, devolviéndole la iniciativa estratégica a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Sumado al respaldo político y legal otorgado a los uniformados, el gobierno implementó un «Plan de Choque Urbano» que incluye patrullajes mixtos en las principales metrópolis para neutralizar tanto a la criminalidad común como a las bandas transnacionales.

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En materia económica, los primeros días de la administración se han enfocado en disipar la incertidumbre financiera y en proyectar al país como un destino seguro y rentable para la inversión nacional y extranjera. A través de un discurso de garantía a la propiedad privada y a la libre empresa, el gobierno ha logrado detener la fuga de capitales y estimular la confianza de los mercados y los tenedores de deuda. De manera complementaria, el Ministerio de Hacienda trazó las primeras directrices orientadas a la austeridad del gasto burocrático y a la creación de incentivos tributarios para los sectores generadores de empleo.

La capacidad de respuesta del gobierno también fue puesta a prueba ante el reciente terremoto ocurrido en el occidente del país. Frente a esta crisis, el Gabinete Presidencial hizo presencia continua en los territorios más vulnerables, como el Chocó. Para atender la emergencia, se activaron alianzas estratégicas con los gremios económicos, lo que permitió movilizar rápidamente recursos y maquinaria pesada para la reconstrucción de la infraestructura crítica.

Finalmente, en el ámbito internacional, la política exterior colombiana ha dado un viraje estratégico decisivo. El gobierno priorizó la reconexión diplomática con sus aliados tradicionales, destacando el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y las democracias occidentales para fomentar la cooperación en inteligencia y desarrollo. Además, Colombia retomó una postura firme frente a los regímenes autoritarios del continente, posicionándose nuevamente como un referente regional en la defensa de las libertades individuales.

Un mes de gobierno de Abelardo de la Espriella: Colombia giró al orden, la seguridad y la reactivación económica